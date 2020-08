Pampita enfrentó a Nicolás Magaldi por la filtración de la noticia del COVID positivo de Nicole Neumann: “Justo la primicia la dan en tu programa”

El cruce entre Pampita y Nicolás Magaldi por la noticia del COVID-19 potivio de Nicole Neumann





Este martes, Nicolás Magaldi defendió a Mica Viciconte después de que Nicole Neumann la acusara de haber difundido que ella se había contagiado de coronavirus. Al ser consultado por Pampita, el conductor de El Show del problema, que fue quien dio la primicia sobre la situación de la modelo, no reveló la fuente, pero negó que haya sido la panelista de su programa.

“No tengo respuesta a eso porque si te digo que sí o sí te digo que no es parte de lo que uno puede preservar como una fuente… pero lo aclaré al aire, no fue Mica”, expresó Nico. “No puedo como periodista andar diciendo tal persona me contó cuando lo puedo preservar”, agregó. Vale recordar que por este tema Nicole tildó a Viciconte de “nefasta” en una charla por WhatsApp que ella misma mostró en su Instagram.

En medio de la entrevista Ardohain sorprendió al respaldar a su colega y mantuvo un tenso ida y vuelta con el conductor de El Nueve y puso en duda a la novia del ex futbolista Fabián Cubero

—Pampita: Te hago una pregunta, ¿fue Mica (Vicionte) quién te contó sobre el contagio de Nicole y las chicas?

—Magaldi: Mira... No tengo respuesta a eso. Si te digo que sí o que no es parte de lo que uno puede reservar como una fuente...

—Pampita: Pero si ella no fue, liberala de la sospecha por lo menos, porque hay consecuencias sobre esto.

—Magaldi: No fue y, de hecho, lo aclaré al aire. Aquella persona que te da información o un dato yo no puedo como periodista decir que fue quien me contó. Lo voy a preservar. Y por supuesto banco a Mica.

—Pampita: Si Mica les hubiera pedido al programa y a vos, en especial, que esta noticia no se difunda, ¿la hubieran respetado o era más fuerte tener la primicia?

—Magaldi: No se difunde. Aprendí algo cuando trabajaba en C5N cuando murió Juan Alberto Badía y se anunció antes. Yo aprendí ahí que ni la muerte y la enfermedad es una primicia. Y hay que ser muy cauto porque para dar una información así lo tenés que tener chequeado.

Nicole Neumann: "Di positivo de coronavirus"

—Pampita: ¿Y por qué Mica no les pidió a sus compañeros que no difundan la noticia, si ella sabía que iba a traer un malestar?

—Magaldi: Es una cuestión que no habíamos charlado. Ella puede contar algo o puede no hablar de algo y uno también puede tener una información y darla sin saber. De hecho, yo también preguntaba de dónde había salido esa información. Son situaciones que son incómodas

—Pampita: Justo la primicia en el programa en donde ella trabaja. ¡Imaginate!

—Magaldi: ¿Y qué querés decir con eso?

—Pampita: Que ella quedó metida en esto.

—Magaldi: No maten al mensajero. Me parece que lo más importante es el dato, si fue correcto o no.

“No sabía que Nicole no quería que se sepa. Mis disculpas. Yo quiero que salga al aire, pero porque ella puede mandar información a otros periodistas y le molesta cuando otros decimos información que no es la que ella quiere escuchar”, manifestó Nicolás Magaldi, luego del clima de malestar que se generó durante la entrevista.

