Pampita contó cuáles son los síntomas con los que transita el COVID-19: “Es un virus espantoso”

Pampita y su marido, Roberto Garía Moritán

El jueves pasado, Carolina Pampita Ardohain contó que tanto ella como su marido, Roberto García Moritán, dieron positivo de coronavirus luego de regresar de unas vacaciones familiares en el Caribe. Desde entonces, la modelo y el empresario permanecen aislados en una habitación de la casa de un country en la que viven junto a los hijos de la conductora, quienes también se realizaron el testeo y dieron negativo.

“Ellos están perfectos de salud. No tuvieron ningún síntoma”, dijo sobre Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación anterior con Benjamín Vicuña. Y agregó, en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram: “Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar, está contagiado”.

Al día siguiente de haber comunicado su cuadro de salud a través de las redes sociales, la modelo expresó su furia en la misma vía luego de recibir críticas de quienes aseguraban que no había cumplido con la cuarentena al regresar de su viaje. “Parece que si te contagias, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, sostuvo Carolina.

Y aseguró: “Ya les expliqué, y están las pruebas, que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”.

El conmovedor video que publicó Pampita en sus redes sociales de sus hijos hablándole por la ventana de la habitación en la que se encuentra aislada junto a su marido

“Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”, concluyó el mensaje Pampita quien decidió guardar silencio mientras transita su cuarto mes de embarazo, esperando una nena, fruto de su relación actual con su marido.

En las últimas horas, la modelo tomó su celular y respondió algunos de los mensajes que recibió de sus colegas famosas, como Floppy Tesouro y Barby Franco. “Me dijo ‘no miro mucho el teléfono, me la paso durmiendo. Acá, un poco mejorando. Cuidate mucho que es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo’”, contó la ex pareja de Fernando Burlando que por estos días está como panelista invitada en Los ángeles de la mañana.

Floppy Tesouro -que por esta semana también participa del programa que conduce Ángel de Brito por El Trece- dijo que Pampita le respondió un mensaje en el que le aseguraba que estaba “mejorando de a poco” y que agradecía el cariño recibido. La actriz indicó que la modelo “estaba más tranquila” luego de los días tensos que vivió en medio de las críticas que recibió.

Y el conductor del ciclo indagó sobre el vínculo entre Tesouro y Pampita. “Tenemos buena onda en lo laboral. Cuando fui como participante al Bailando, ella era jurado. También compartimos desfiles, eventos y fui como invitada a su programa”, contestó la actriz y agregó que en el año 2019 se encontraron en el mismo hotel durante unas vacaciones en Ibiza, España.

“Mi hija jugaba con uno de sus hijos. También fuimos a la playa, a un recital de Ozuna. Ella estaba soltera, charlamos mucho. Le dije: ‘Te va a llegar’ y Roberto García Moritán llegó muy pronto”, recordó Floppy Tesouro sobre su vínculo con Pampita.

