Celeste Cid cumplió 37 años y reflexionó sobre el paso del tiempo: “No extraño nada de mis veintis”

A sus 37, Celeste Cid se siente plena y mejor que nunca

Alejada de la pantalla chica, Celeste Cid se muestra activa y radiante en cuenta de Instagram. Allí comparte con sus más de dos millones de seguidores pequeños momentos de su cotidianeidad. En esta oportunidad, eligió saludarse a ella misma: este martes, cumplió 37 años y en vez de regalarse un saludo protocolar, con torta y brindis, tenía unas cuantas cosas para decir.

La madre de André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, y Antón, de su noviazgo con Michel Noher, aguardó hasta las 12.05, la hora exacta de su nacimiento, para publicar un mensaje sobre su cumpleaños. “Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida”, comenzó su texto Celeste, para luego compartir sus pensamientos, que invitaban a la reflexión en muchos sentidos.

“Cuánto se dijo acerca de que las mujeres a los 20 están en su ‘mejor momento’ ... cuánto hemos cargado, ¿no?”, escribió la actriz de Resistiré, y agregó otra pregunta a su reflexión: “¿El ‘mejor momento’ de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea? Una vez más esa presión pisándonos la cabeza... y el alma”.

Celeste Cid a sus veintes y en la actualidad, los extremos de su reflexión (Instagram: @mcelestia)

Para ilustrar el texto, la actriz eligió una imagen suya actual con una serie de stickers que rodeaban su rostro, casi un álbum de recuerdos de infancia y adolescencia. Revoloteando en el aire, flotaban el Pequeño Pony, el Pac-Man, los Ositos Cariñosos y una Nintendo retro.

“No extraño nada mis ‘veintis”, era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido”, escribió totalmente alejada de la nostalgia y eligió mirarse en el espejo del tiempo. “Hoy me abrazaría y me diría ‘Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la extraña, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso’”, señaló.

La recordada Yoko de Verano del 98 refirió sentirse en plenitud: “Cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos, o, quizá , ‘por’ esos contextos, que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos”, agregó la actriz, quien se manifestó sentirse despierta y atenta a disfrutar de las pequeñas cosas: “Dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía”.

(Instagram: @mcelestia)

El posteo rápidamente se llenó de saludos de cumpleaños, de anónimos y famosos. Muchos también se sumaron a la reflexión de Celeste, entre ellas dos actrices de una generación más grande que la conocieron de esa época. “Así es mi amor....La calma en el medio del huracán....lo tuviste siempre aunque no lo hayas percibido...todos los demás lo veíamos y te amamos siempre!! Feliz cumple Pirulina....lo mejor...adelante!!! te quiero!”, escribió Nancy Dupláa, compañera suya en Verano del 98.

Por su parte, Andrea Pietra, con quien compartió elenco en Locas de amor, también aportó su mirada. “Feliz Cumple Hermosa Celes! Siempre evolucionando... es así , todo se pone mejor con los años si uno tiene pensamientos de amor. Lo mejor para vos. Te quiero”.

Cid también recibió el saludo de su novio, el artista audiovisual Ivan Pierotti, que la felicitó en su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños para mi persona favorita”, escribió junto a un corazón y una foto de la actriz. Celeste presentó públicamente a Iván en la Navidad del 2019, poco más de un año de relación: “La felicidad me salta del corazón”, escribió por entonces. También le dedicó un emotivo posteo el día de su cumpleaños: “Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo”.

Celeste Cid como Susana Giménez en "Monzón"

Este particular momento profesional marcado por el coronavirus, Celeste lo vive alejada de la televisión. Cuando la pandemia obligó a suspender las actividades, la actriz formaba parte de Separadas, la tira que ocupaba el prime time de El Trece y la única que se emitía por entonces en televisión de aire. “Me retiro de las novelas por un rato. A por otros espacios nuevos”, había anunciado en su cuenta de Instagram junto con una imagen en la que se la podía ver platinada, como Martina, su personaje en la novela de Polka. “La ultima foto que me saqué rubia. Despido lo pasado, y abro paso al hoy”.

Sin embargo, por la magia de la televisión su rostro volverá a estar en la pantalla de los argentinos. Desde la noche del lunes, Telefé puso en el aire Monzón, la serie que repasa la gloria y el ocaso del boxeador. La biopic fue furor durante 2019 cuando se emitió por Space y ahora puede verse por el canal de las pelotas. Allí Celeste interpreta ni más ni menos que a Susana Giménez, que tuvo un recordado romance con el boxeador durante los ‘70.

SEGUÍ LEYENDO:

Cómo se enteró Benjamín Vicuña del embarazo de Pampita

Claudia Villafañe y por qué se refiere a Maradona como el papá de sus hijas: “Nunca le dije Diego”

Wanda Nara preparó un original festejo de cumpleaños para su hija Francesca: “Hoy acampamos en el living de casa”