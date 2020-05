Su hermana en la ficción, Julieta Nair Calvo, había sido una de las primeras en despedirse de sus seguidores: “A mí también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar). Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez. Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras. Para mí fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”.