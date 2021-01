Cómo se enteró Benjamín Vicuña del embarazo de Pampita

Pampita tiene una buena relación con Benjamín por la crianza de sus tres hijos

El domingo, en medio de su festejo de cumpleaños número 43 en México, Carolina Pampita Ardohain anunció públicamente su embarazo. La modelo aprovechó la celebración con sus familiares y seres queridos para revelar que tendrá una hija con su marido, Roberto García Moritán.

“Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado mucho, sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, dijo la conductora desde la Riviera Maya, donde se encuentra de sus vacaciones, mientras su marido le acariciaba el vientre. Luego agregó: “¡Vamos a descubrir qué es!”. Y tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl?” (nene o nena). Tras la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena.

Pampita anunció que está embarazada en su festejo de cumpleaños

Aunque la noticia se conoció oficialmente en los últimos días, muchos allegados a la pareja ya lo sabían, entre ellos, los hijos de ambos y también sus ex parejas. Según informó Big Bang News, Ardohain le avisó a Benjamín Vicuña antes que a Beltrán, Benicio y Bautista. Ese mismo comportamiento tuvo el actor chileno con ella, con el objetivo de preservar el cuidado de los niños siempre.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, afirmó una fuente cercana a Pampita.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer (La China Suárez). Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, agregó.

Benjamín formó una familia ensamblada con la China Suárez

Por otra parte, Milagro Brito, la ex de Roberto García Moritán, se puso muy contenta cuando se enteró del embarazo de Ardohain. En un posteo cariñoso escribió: “Happy birthday, Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y la alegría que te merecés”. Minutos después, compartió otra historia en la que se ve una imagen actual de Pampita, Roberto y los hijos de ambos, en los que están soplando las velitas por el cumpleaños de la modelo. Y agregó, junto con un corazón: “La familia de mis hijos es también la mía”.

Cabe recordar que Carolina Ardohain estuvo en pareja durante una década con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos: Blanquita, quien falleció en 2012 cuando tenía 6 años; Bautista, de 12; Beltrán de 8; y Benicio de 6. Por su parte, Roberto García Moritán tiene dos hijos de su matrimonio con Milagros Brito: Santino de 15 y Delfina de 13. Así que, entre ambos, terminaron ensamblando una familia más que numerosa. Ahora habrá que esperar qué nombre elegirá la pareja para la nueva integrante que nacerá en los próximos meses. Seguramente la llegada de esta niña unirá aún más a la pareja.





