“No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos y seguramente no vuelva a ocurrir pero en breve cambia la década y... la felicidad me salta del corazón. Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices”, expresó la actriz junto a una imagen donde se la ve abrazada al artistista audiovisual.