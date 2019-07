Cuando la convocaron para ser parte de la serie, Celeste se comunicó con la diva argentina, quien fue "amorosa y atenta" con ella. "No me dio ningún consejo", aclara. Pero sí consultó a una fonoaudiologa –Mercedes Bassi, quien suele trabajar con muchos actores- para lograr una voz más flexible. "Por lo general, mi voz tiene bastante más gravedad que la voz tan característica y particular de Susana", dijo la actriz, que obtuvo la aprobación inmediata de la conductora cuando se enteró que sería ella quien la interpretaría en la ficción.