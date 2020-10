Celeste Cid le dedicó un romántico mensaje a su novio: “Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo”

Celeste Cid (Foto: prensa Telefe)

Por su trabajo como actriz desde muy chica, Celeste Cid siempre ha estado expuesta a la opinión pública. Pero ha hecho el mayor de sus esfuerzos para que todo lo que concierne a su ámbito privado quede allí: en lo privado. Por ese motivo, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al dedicarle un romántico posteo a su novio, el artista audiovisual Iván Pierotti.

La causa de semejante decisión fue el cumpleaños de Pierotti. Para esta fecha especial, Celeste publicó tres fotos junto a él. La primera, la más romántica: ella lo abraza con mucha ternura, mientras él toma la imagen. La segunda: pareciera ser de otra época, pre-COVID, en algún evento público. La tercera: juntos, pasando un momento de tranquilidad en un parque.

Junto a las imágenes, una tierna dedicatoria de parte suya y también de sus dos hijos; André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, y Antón, de su noviazgo con Michel Noher. “Feliz cumple, Ivancito. Ya sé que no te gustan las fotos, pero solo agarro estas poquitas para decirte que te amamosh mucho y que cada día que pasa puedo verte y quererte mejor. Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo, no hay mejor que esto. Dice Antón que te quiere decir ‘dedito para arriba’ y que te mande un sticker con cara de picante”, escribió la actriz.

Además, subió un video en el que compartió parte de la intimidad del festejo. Se realizó al aire libre, en un parque, tal como indican los protocolos para evitar la propagación del coronavirus, junto a los seres queridos del agasajado.

En unas horas la publicación superó los 80 mil “me gusta” y recibió muchos comentarios. El más destacado, por supuesto, fue el de su pareja, quien sostuvo el nivel de ternura de Celeste. “Te amo. Sos el regalo más lindo todos los días. Y Antón, que ya se comió la torta”, escribió, con amor y una pizca de humor.

Natalia Oreiro fue una de las figuras que le dejó un mensaje de feliz cumpleaños al novio de Celeste. Nancy Dupláa, Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Inés Estévez, Vero Lozano y Esmeralda Mitre también comentaron la publicación.

La actriz no ha especificado cuándo comenzó su relación con Pierotti, aunque se cree que están en pareja hace aproximadamente dos años. Ella blanqueó el romance en diciembre del año pasado con una foto y una promesa que no cumplió: “No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y reservarlos, y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. Nos deseo amor y ser cada día más felices”.

Celeste está viviendo la pandemia acompañada por sus dos hijos y su pareja, lejos de su faceta como actriz. En mayo, dos meses después de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina y de que se frenaran las grabaciones de Separadas, ficción de Polka en la que ella era protagonista, anunció su alejamiento de la televisión. “Me retiro de las novelas por un rato, voy por otros espacios nuevos”, aseguró en Instagram, dándole paso a una nueva etapa en su carrera profesional.

