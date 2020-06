Recitales, películas, obras y programas de televisión: todo lo que nos perdimos por el aislamiento obligatorio

Axl Rose, Marcelo Tinelli, Cirque du Soleil, Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña y Diego Boneta

¡El 2020 prometía de todo! Grandes shows internacionales, obras teatrales para todos los gustos, tanques cinematográficos, varias ficciones televisivas... Todo esto casi sin importar casi la crisis económica del país, el valor del dólar oficial, el blue, el solidario y todos los vaivenes habituales de la Argentina. Sin embargo todos los proyectos debieron postergarse, suspenderse o cancelarse por un enemigo que nadie vio venir: el COVID_19.

Y así fue que el coronavirus llegó y, junto al virus, también llegó una cuarentena que iba a ser de dos semanas pero que en estas horas está cumpliendo 100 días. Los estadios se cerraron, los teatros bajaron sus telones, los cines apagaron las pantallas y la televisión empezó a buscar alternativas para que el aislamiento social no profundice la caída, en materia de audiencia y, sobre todo, de publicidad, que ya viene sufriendo desde hace años.

Algunos de los recitales postergados o cancelados

Lollapalooza (Infobae)

El Lollapalooza Argentina 2020 era el megafestival más esperado del año. Miles de fanáticos habían adquirido muchos meses antes sus pases para el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo. Sin embargo, la cuarentena obligó a postergarlo, en principio, para fines de noviembre en el Hipódromo de San Isidro.

“La salud y seguridad de nuestra comunidad fue y sigue siendo primordial, y estamos felices de poder compartir otra gran edición del festival, en conformidad con las disposiciones de las autoridades públicas” , informó en ese entonces la organización a través de un comunicado.

Kiss (DF Entertainment)

“Este último tour será nuestro espectáculo más grande y más explosivo para agradecerles a todos y despedirnos. Haremos que cada noche sea inolvidable para todos. Mi gratitud a todos”, dijo Paul Stanley en 2019, y todos los fanáticos de Kiss enloquecieron. Y los argentinos amantes de la legendaria banda estadounidense corrieron a comprar su entrada cuando se enteraron que regresarían a la Argentina con su “The Road World Tour”. El show estaba previsto para el 3 de mayo... pero claro, hubo que postergarlo... Ahora será cuestión de rearmar calendarios y ver qué sucede con la pandemia, al menos en nuestro país.

Zeta Bosio y Charly Alberti en el debut de "Gracias Totales", en homenaje a Gustavo Cerati y a Soda Stéreo

No faltaba mucho. En realidad no faltaba casi nada. Gracias Totales, el espectáculo de Charly Alberti y Zeta Bosio en homenaje a Gustavo Cerati y a Soda Stéreo, iba a presentarse el 21 y 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo, luego de algunas fechas en Colombia, Perú, México y Paraguay. Pero, ante la suspensión, la producción anunció que las entradas para el sábado 21 serán válidas para la función del día sábado 6 de marzo de 2021 y las del domingo 22, para el domingo 7 de marzo del próximo año.

Metallica en un show en San Francisco, Estados Unidos (Crédito: Greg Chow / Shutterstock)

En septiembre de 2019 James Hetfield, el cantante de Metallica, se internó en una clínica para tratar, una vez más, sus adicciones. Eso generó que la banda suspendiera varios shows de su gira. Sin embargo la producción informó que el recital previsto para el 18 de abril de 2020 no corría peligro. Pero, otra vez pero, el concierto no pudo llevarse a cabo. ¿Por las problemas de salud de Hetfield? No, por la pandemia del COVID-19, la cuarentena y el cierre de las fronteras.

Cristian Castro

Cristian Castro iba a llegar a la Argentina con su gira” The Hits Tour”, en la que el cantante presenta los más grandes éxitos de su carrera. El show estaba previsto para el sábado 23 de Mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires. Pero el mexicano no pudo venir y habrá que esperar para su visita a nuestro país.

Sergio Dalma

Lo mismo sucedió con el español Sergio Dalma. El artista de 36 años de carrera y 19 álbumes llegaba al Luna Park el 5 de junio para presentar su último trabajo discográfico 30...y tanto, en el que repasa sonidos de toda su trayectoria. Los fanáticos, deberán esperar a que termine la cuarentena, se permitan los espectáculos y el cantante pueda venir a la Argentina.

Adam Levine, de Maroon 5, en el Super Bowl (Crédito: John David Mercer - USA TODAY Sports)

El 12 de marzo, una semana antes de que Alberto Fernández anunciara el DNU de la cuarentena total, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la cancelación de los recitales ante el avance del coronavirus. Ese mismo día iba a presentarse Maroon 5 en el Campo Argentino de Polo. Y así, con todo casi listo para el show, la agrupación musical integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar, se fue de la Argentina sin haber podido deleitar a sus fans.

Tini Stoessel en el Movistar FRI Music

Si bien Tini es argentina y tiene más posibilidades de hacer shows en nuestro país que las grandes bandas internacionales, miles de fanáticos estaban esperando el show que la artista iba a hacer el 14 de marzo en el Movistar Arena. Pero no solo debió cancelar esa fecha, sino que también suspendió su gira en Europa por el coronavirus. Y si bien está trabajando para rearmar su agenda de recitales, por ahora comparte su música a través de instagram, como el día que cantó en vivo a beneficio de la Fundación Garrahan.

Chayanne en un show en Mexico (Crédito: AFP / Alfredo Estrella)

Chayanne tenía previsto cantar el 19 de marzo en el Orfeo Superdomo de Córdoba, el 21 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 23 en el Arena Aconcagua de Mendoza. Sin embargo el artista puertorriqueño tuvo que suspender todo su tour “Desde el alma”, que incluía actuaciones en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

The Offspring en Berkeley (Crédito: Youtube)

Además de todos ellos, bandas y artistas solistas como Pat Metheny, Tokio Hotel, The Offspring, Louis Tomlinson e Il Divo, entre muchísimos otros debieron cancelar o supender los shows. Eso sí, para reprogramarlos no solo deberán contemplar sus agendas, sino la situación de la pandemia en la Argentina y en el resto del mundo.

Un show muy esperado... que deberá seguir esperando

Estreno de Messi10, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en Lionel Messi (Foto: Nancy Martinez)

¿Qué sucede si unís al circo más espectacular con el mejor futbolista del mundo? Esa pregunta es la que hace el Cirque du Soleil en su nuevo espectáculo “Messi10″, inspirado en el crack argentino Lionel Messi, y que Teleshow pudo ver en su estreno en Barcelona. Y si bien el megashow iba a presentarse en junio en Buenos Aires, en una carpa especial ubicada en la Costanera Sur, por ahora está suspendido sin fechas definidas.

“Estamos trabajando en el nuevo calendario de fechas que será anunciado tan pronto el Gobierno confirme la modalidad de funcionamiento de los espectáculos públicos” , comunicó la empresa productora. A Messi se lo puede ver todas las semanas en el Barcelona. Para ver Messi10, por ahora habrá que esperar.

Premios en suspenso

Susana y Marley en los premio Martín Fierro

“Y el ganador del Martín Fierro en el rubro es....”, “Gracias APTRA”... “No pensé que lo ganaba, no traje nada preparado”... Y si, para escuchar algunas de estas frases típicas de los famosos premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, habrá que esperar.

Y aquí el problema es que la demora en la entrega de galardones a lo mejor de la televisión abierta atrasará las demás ceremonias, como la del Cable, la de la Radio, la de la Moda, la de los sitios digitales y la del Martín Fierro Federal.

Las obras debieron bajar el telón

Elenco de Casados con hijos

“Casados con hijos”, la obra basada en la sitcom de Sony que Telefe adaptó para su pantalla con mucho éxito era una de las grandes apuestas para este 2020. La comedia, que estará protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Luisana Lopilato -Érica Rivas, que interpretaba a María Elena Fuseneco, no será parte de la versión teatral-, y fue escrita por Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, agotó en pocos días las primeras 20 funciones del Gran Rex. Y si bien su estreno estaba previsto para el 12 de junio de este año, se postergó -por la pandemia- para el 15 de enero de 2021.

Lizy Tagliani junto a Peto Menahem en Los Bonobos

“Los Bonobos”, la comedia que protagonizan Lizy Tagliani, Campi, Anita Gutiérrez, Manuela Pal, Peto y Menahen, Oski, Guzmán se estrenó el 24 de enero en el teatro Lola Membrives fue la obra que estaba en el primer puesto de los rankings de las más vistas en Buenos Aires al momento del inicio de la cuarentena. Lamentablemente el coronavirus le impidió aprovechar más tiempo el gran momento que estaba pasando.

Una semana nada más

“Una semana nada” más fue sin duda la obra más exitosa del 2019. Protagonizada por Nico Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna, logró llenar casi todas las funciones que realizó desde su debut. Para este año tenía previsto continuar algunas semanas en Buenos Aires para luego a una gira una gira por Rosario, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Mendoza y Uruguay, que finalmente fue suspendida.

Kinky Boots

A “Kinky Boots” le sucedió algo similar que a “Los Bonobos”. La cuarentena agarró a este musical en su mejor momento. Al momento de bajar el telón estaba segundo en el ranking de las más vistas. Protagonizada por Martín Bossi y Fernando Dente, y dirigida por Ricky Pashkus, también era una de las grandes producciones de este 2020 y que tuvo que levantar de golpe el freno de mano.

Elenco de la obra Hello Dolly!

“Hello Dolly”, el emblemático musical de Michael Stewart, protagonizado por Lucía Galán, Antonio Grimau, Darío Lopilato, Laura Azcurra y Agustín Sullivan, con la dirección actoral de Arturo Puig y la producción de Ángel Mahler y Leo Cifelli, levantó el telón por primera vez el 8 de enero de este año en el teatro Ópera. Estaba dentro de los 5 espectáculos más vistos de Buenos Aires en la semana previa a la cuarentena total. Otro gran espectáculo que mucha gente se perdió de ver en estos 100 días.

Roberto Moldavsky en el teatro

“Moldavsky Reperfilado”. Roberto Moldavsky es una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos. El humorista llegó al teatro luego de brillar en la radio, junto a Fernando Bravo, y de hacer algunas participaciones en el programa de Susana Giménez en Telefe. Gustavo Yankelevich lo llevó a los escenarios y ahí demostró que llegó para quedarse. No solo llenó salas en Buenos Aires sino que logró imponerse en varias oportunidades en la temporada de verano de Mar del Plata. Para este 2020 tenía confirmado su espectáculo pero, por la pandemia, solo se lo puede ver en vivos de instagram y en algunas publicidades de televisión.

Mauricio Dayub en El equilibrista

“El equilibrista”, la obra protagonizada por Mauricio Dayub y escrita por el actor junto a Patricio Abadi y Mariano Sabano, solo fue una de las más vistas de la temporada de Mar del Plata, sino que logró ganar el Estrella de Mar de Oro. Con toda esos antecedentes, regresaba a Buenos Aires para que todos los amantes del teatro pudieran ver por qué este espectáculo, que se estrenó en el 2018, logró cosechar -con justicia- tantos galardones. Pero... ahora deberá esperar a que se reabran las salas para tener esa oportunidad.

Nacha y Moría en Calle Corrientes (Nicolas Stulberg)

Nacha Guevara y Moria Casán comenzaron a cumplir su deseo de juntarse en un escenario, en la comedia “La gran depresión” en el teatro Multitabaris. Estrenaron en febrero de este año y nunca imaginaron que la aventura apenas duraría una semanas. Otra de las obras que nos quitó la cuarentena de 100 días.

Florencia Peña y Mike Amigorena en Cabaret

“Cabaret”, el clásico musical protagonizado esta vez por Florencia Peña y Mike Amigorena en el Teatro Liceo, regresó a la cartelera porteña el 16 de enero de este año, luego de un breve receso. Y rápidamente se volvió a meter entre las obras más vistas de Buenos Aires. Y si bien iban a estar apenas unas semanas, porque la protagonista se sumaría luego a la versión teatral de “Casados con hijos”. mucha gente se quedó con ganas de ver o de volver a ver a esta pareja que tuvo tanto éxito durante 2019.

"Sex", la obra dirigida por Muscari.

“Sex, viví tu experiencia”, el espectáculo de José María Muscari que llegó para descontracturar el sexo entre los espectadores, debió bajarse del escenario, de las barras y de las mesas y cerrar por un tiempo. Aunque en su caso, supo reinventarse y se acomodó a los nuevos tiempos, los de la pandemia, con transmisiones por internet. Claro que no es lo mismo tener a los actores de cerca, como solía hacerlo, que a través de la pantalla de la computadora.

“Después de nosotros”, “La verdad”, “Fátima es Mágica”, ¿Qué hacemos con Walter?”, “Carcajada salvaje”, “Tango en Rose”, y muchísimas obras más corrieron la misma suerte que las anteriores. Ahora deberán esperar el fin de la cuarentena y la reapertura de las salas, para poder reencontrarse con su público.

Los tanques que postergaron su estreno

"Corazón Loco" (Foto: Alejandra López)

“Corazón loco”, la película protagonizada por Adrián Suar, Gabriela Toscano y Soledad Villamil iba a estrenarse el 19 de marzo de este año, sin embargo una semana antes la productora Patagonik emitió un comunicado con el anuncio se suspensión como medida preventiva contra el coronavirus. Finalmente tres meses después, el 16 de junio, Teleshow confirmó que el filme no esperará la reapertura de los cines, sino que se emitirá primero en Netflix.

Nace un villano

“Minions: The Rise of Gru”, traducida también como “Nace un villano” o “Minions 2″ tenía fecha de estreno para julio de este año, pero se postergó, en principio, para el mismo mes de 2021.

Rápido y Furioso

“Rápidos y furiosos”: La novena parte de la exitosa saga iba a llegar a los cines el 22 de mayo, pero por la suspensión de grabaciones, se aplazó hasta 2021.

Misión Imposible (IMDB)

“Misión imposible 7″: Paramount anunció que debió suspender el rodajes de la película y que su estreno se aplazará hasta finales de 2021. Esto generó que también se demoren las grabaciones de la octava parte de la saga, que se estrenaría a fines de 2022.

Daniel Craig como James Bond

“James Bond: Sin tiempo para morir”: el estreno de la última película de Daniel Craig como el agente 007, se postergó desde abril hasta, en principio, el mes de noviembre.

Disney estrenará la version live action de Mulan

“Mulán”: El live action de la cinta clásica de Disney tenía fecha de estreno para el 27 de marzo, pero por el coronavirus, se aplazó sin fecha definida.

Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez (Crédito: @antoniobanderas)

“Competencia oficial”: La nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Oscar Martíinez, Antonio Banderas y Penélope Cruz, producida por The Mediapro Studio, suspendió el 12 de marzo el rodaje del filme por la pandemia del coronavirus.

La película cuenta el enfrentamiento entre los personajes interpretados por Banderas y Martínez, “cuyos métodos chocarán durante la preparación de una película financiada por un millonario ávido de notoriedad y dirigida por una prestigiosa y algo excéntrica directora, a la que da vida Penélope Cruz”, adelantaron los productores.

Cazafantasmas: el legado

“Cazafantasmas: El legado”: la película cuya trama transcurre 30 años después de ““Los cazafantasmas 2” tenía como fecha de estreno el 10 de julio en los Estados Unidos y el 20 de agosto en la Argentina, pero ahora se postergó, en principio, para el 5 de marzo de 2021.

Top Gun: Maverick

“Top Gun: Maverick”: La esperada secuela del clásico de 1986 tenía previsto llegar a los cines el 23 de junio en los Estados Unidos. Sin embargo Paramount decidió postergarla hasta, en principio, el 23 de diciembre de este año.

Mujer Maravilla 1984

“Mujer Maravilla 1984″: La nueva historia de la famosa heroína, que volverá a ser interpretada por Gal Gadot, había sido pospuesta en un principio del 5 de junio al 14 de agosto, y ahora volvió a postergarse hasta el 2 de octubre.

Otras películas que deberán esperar para ver la luz son: “Tenet”, “Wicked”, “Morbius”, “Un lugar en silencio 2″, “Bob Esponja: al rescate”, “Antlers”, “Black Widow”, “Peter Rabbit 2”, “Los Nuevos Mutantes”, “Espíritus oscuros” y “Trolls World Tour”, entre otras.

Programas y figuras de la televisión, sin pantalla

El aislamiento social preventivo y obligatorio generó cambios en la televisión argentina. Los programas periodísticos son esenciales y pueden salir normalmente, pero también se autorizó la realización de los ciclos de juegos, con cuidados y protocolos. Es el caso, por ejemplo, de Bienvenidos a Bordo, Mamushka y El precio justo. Este último tuvo recientemente varios casos positivos de COVID-19, como los de Lizy Tagliani, su asistente, varios productores y algunos participantes, como Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti.

Bailando 2019

Por su parte Marcelo Tinelli y las autoridades de El Trece consideraron que es imposible realizar, por ahora, el “Bailando 2020″. Por eso postergaron el debut de ShowMatch, que estaba previsto para fines de abril, y hasta comenzó a analizarse la posibilidad de hacer el ciclo con el formato de humor o de regresar con el “Cantando por un sueño”, en donde los participantes no tendrían tanto contacto como sí sucedería con las coreografías de baile. Hasta el momento se desconoce qué día regresará finalmente Tinelli a la televisión.

Las protagonistas de Separadas

Separadas, la ficción de Polka que emitía El Trece, salió al aire por última vez el 19 de marzo, el día que Alberto Fernández anunció el comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina. Sin embargo, por ese entonces, estaba pensado su regreso para cuando terminara el confinamiento por el COVID-19.

Las protagonistas de la tira grabaron incluso desde sus casas varias promociones, caracterizadas con sus personajes, imitando las clásicas conversaciones que se realizan por videollamada, y anunciando que pronto volverían a verse (en la pantalla). Pero finalmente el 11 de mayo la productora anunció que le ponía punto final a la historia ante la incapacidad de poder retomar las grabaciones.

Mirtha Legrand

El 15 de marzo Mirtha Legrand hizo normalmente su clásico programa de almuerzos en la pantalla de El Trece. Una semana antes habia regresado a la televisión luego de un verano en el que, por primera vez en mucho tiempo, no hizo sus ciclos desde Mar del Plata.

En ese entonces ya se hablaba de los cuidados que había que tener por la llegada al país del coronavirus. Por eso, entre el lunes y el martes la conductora, junto a la producción, tomaron varias medidas de seguridad para poder continuar al aire. Pero la cuarentena obligatoria los sorprendió y debieron hacer cambios más profundos, y el más importante justamente fue cuidar a la propia Mirtha.

El sábado 21 de marzo quien apareció en La noche de Mirtha fue su nieta, Juana Viale. Sin saber, seguramente, que ese reemplazo duraría varios meses

La cuarta temporada de El marginal, la exitosa serie de Underground que protagonizan Nicolás Furtado y Claudio Rissi, debía comenzar a rodarse en el mes de abril para estrenarse a mitad de este año. Sin embargo, todo se atrasó. Y si bien se especulaba con que podrían comenzar a grabar en julio o agosto, y así correr el debut para fines de 2020, por el momento indica que la postergación durará algunos meses más y que la ficción carcelaria verá la luz recién en 2021.

“Se suspendieron las grabaciones de El Marginal y cualquier tipo de producción. Hasta la segunda parte de este año no habrá novedades porque dependemos de cómo siga la pandemia y también lo que sucederá con las cuestiones de higiene y sanidad, más allá de las decisiones del Gobierno. Paró todo en todos lados” , le dijo Pablo Culell, productor de la ficción, a Teleshow el 14 de abril. “En principio, estamos pensando en la segunda parte del año, si es que se permite. Siempre y cuando se pueda y si los protocolos con los actores están autorizados. No va a ser tan sencillo el regreso”, agregó.

Moria Casán (Instagram)

El 15 de mayo de 2019 Moria Casán regresó a la televisión con programa propio, Incorrectas, en las tardes de América. “Yo no puedo debutar en nada, amor. Estoy redescubriendo América, una especie de revival de Cristóbal Colón”, decía en en esa primera emisión. El ciclo, que se carecterizó por el ritmo que le imponía la One y el aporte de la “vayainas”, tal como llamaba la conductora a sus panelistas. El ciclo logró consolidarse y continuó durante todo el año. Incluso en el verano siguió al aire con móviles en Buenos Aires, Mar del Plata, Carlos Paz y transmisiones desde Punta del Este.

Pero todo cambió con la cuarentena obligatoria: Moria decidió cuidarse y comenzó a salir desde su casa. Los temas que tocaban ya no eran los que le gustaban a la conductora sino que solo se hablaba de la pandemia, los cuidados que había que tener y cómo se expandía el virus en el mundo. Por eso ella misma resolvió dejar el espacio.

“Estoy en mi casa, porque soy una persona mayor y tengo mis riesgos, además por pedido de mi hija (Sofía Gala)... Esto no es joda. Yo soy muy profesional y no puedo ser tan egoísta de tener un móvil en mi casa cuando se podría utilizar para informar en otro lado”, empezó diciendo aquel 19 de marzo. “Esto no es una despedida. Es un stand by de Incorrectas. Yo vengo a desdramatizar y ahora ¿qué puedo hacer? No puedo sacar conejos de la galera. La preocupación que hay por esta pandemia no la puedo dibujar. No lo siento, y menos encerrada en mi casa”, explicó. El viernes 20 fue el último programa y ya después Alejandro Fantino ocupó parte de su horario en las tardes de América.

Diego Boneta como Luis Miguel

La serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel fue una de las más exitosas de 2018. La biopic, autorizada por el propio artista, mostró los inicios del “Rey Sol” en la música, los conflictos con su padre, sus amores, la consagración absoluta en su carrera y la desaparición de su madre. La gran repercusión que tuvo esta producción, animó a los productores a realizar una segunda temporada que se grabaría este año. Pero, apareció la pandemia.

Diego Boneta, el actor que personificó a Luismi en su edad madura, fue el encargado de anunciar la postergación de la serie. “Nos quedamos filmando la segunda temporada, fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”. Además agregó: “Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti: te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí sino que todos podrían estar expuestos”. Conclusión: la serie no llegará hasta el 2021... o hasta que termine la pandemia.

