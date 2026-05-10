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Los mejores memes tras la eliminación de Boca Juniors a manos de Huracán en los playoffs del Torneo Apertura

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron con el partido que ganó el Globo en La Bombonera

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Un collage muestra a un futbolista de Boca Juniors con la camiseta número 5 como fondo. Tres tuits superpuestos comparan a 'Galíndez' con Neuer, una estatua y Kahn.
Los memes tras la eliminación de Boca ante Huracán

Boca Juniors quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura tras perder 3-2 en La Bombonera frente a Huracán en un partido apasionante que se definió en el alargue con dos penales en favor del equipo de Parque Patricios y dos expulsados. En las redes sociales no faltaron los memes y las reacciones de los usuarios.

Uno de los principales focos estuvo puesto en el mal de Boca en el primer tiempo, sobre todo con Marcelo Weigandt, quien fue reemplazado por Malcom Braida en el complemento. Los usuarios xeneizes le agradecieron a Claudio Úbeda por el cambio y también destacaron la actuación del arquero rival Hernán Galíndez, quien se transformó en la figura de la cancha con un show de atajadas. Incluso, lo compararon con el alemán Manuel Neuer.

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Tampoco faltaron los comentarios por el primer gol de Huracán en el comienzo del partido tras una salida en falso del arquero local Leandro Brey, quien discutió luego con Milton Delgado. El que aprovechó fue Leonardo Gil para abrir el marcador. Luego, Boca llegó al empate en el segundo tiempo luego de un tanto de Milton Giménez en el que se revisó una posible mano del delantero, quien finalmente convirtió con la espalda para llevar el duelo al alargue.

Pero dos errores cruciales de Lautaro Di Lollo en la prórroga le concedieron sendos penales a la visita, que fueron convertidos por Óscar Romero, hermano de Ángel. Justamente, Ángel Romero descontó en el cierre, pero no pudo impedir la derrota. Los hinchas también bromearon con la jugada del defensor de Boca, quien tocó la pelota con la mano dentro del área y cometió el penal.

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La sorpresiva eliminación del plantel de Claudio Úbeda se sumó a la preocupación instalada alrededor de Adam Bareiro, quien debió salir reemplazado por lesión. Milton Giménez, su reemplazante, falló dos ocasiones abajo del arco, entre ellas una que hubiera significado el gol de la clasificación en la última jugada del tiempo reglamentario.

Ahora, Boca Juniors deberá enfocarse en los próximos duelos de la Copa Libertadores, que serán determinantes para sellar la clasificación a octavos de final: el martes 19 recibirá a Cruzeiro y el jueves 28 será local de Universidad Católica. Ambos duelos iniciarán a las 21:30 (hora argentina). En contraposición, Huracán enfrentará el martes con horario a confirmar al ganador del choque entre Argentinos Juniors y Lanús.

LOS MEJORES MEMES DE BOCA-HURACÁN

Memes Boca-Huracán
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Los memes de la derrota de Boca ante Huracán (X)

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