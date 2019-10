Pese a las continuas invitaciones de la compañía, Messi no quiso presenciar ensayo alguno. Quizás para no romper con la magia del circo, aquel que lo habrá sorprendido de niño, recién se encontró con el espectáculo en la premiére. Sí mantuvo un puñado de encuentros con los creadores, en los cuales aportó distintas sugerencias, como algunas de las canciones. Además, pidió la incorporación de un cuadro especial donde se hiciera referencia a la familia. Sin los suyos -lo sabe, lo repite- no hubiera logrado nada, sobre todo cuando debió dejar Rosario -de manera casi forzada, por no conseguir quien costeara su tratamiento médico- para instalarse en Barcelona apenas iniciada su adolescencia.