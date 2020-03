“Como una banda tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado sobre dar lo mejor de mí, que la banda dé lo mejor de sí y hacer lo mejor para ustedes, amigos. Me lo tomo muy en serio, demasiado, y tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, dejé que me afectara y afectara mi participación en el escenario, lo que es poco profesional y me disculpo por ello. Sí, hubo problemas técnicos ayer y para mí fue difícil disimularlo, sé que los decepcioné y me disculpo”, señaló el artista.