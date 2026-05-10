Tres robots quirúrgicos modernizarán cirugías especializadas en Panamá

El primer robot quirúrgico llegó al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en David, Chiriquí. Cortesía CSS

Panamá comenzó a incorporar robots quirúrgicos en hospitales públicos, con la llegada del primer equipo al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en David, Chiriquí, como parte de una compra de tres unidades que también serán instaladas en la Ciudad de la Salud y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera.

Esta adquisición marca un salto significativo en la modernización de los servicios médicos, al permitir realizar procedimientos con mayor precisión, menor invasividad y mejores resultados clínicos en diversas especialidades.

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El equipo permitirá realizar cirugías complejas en áreas como urología, coloproctología, cirugía general y ginecología, especialidades donde la precisión milimétrica es clave para el éxito de los procedimientos.

A diferencia de la cirugía convencional, la cirugía asistida por robot ofrece mayor control de los instrumentos, mejor visualización en alta definición y reducción del margen de error humano, lo que se traduce en intervenciones más seguras y efectivas para los pacientes.

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Uno de los principales beneficios de este tipo de tecnología es la reducción del trauma quirúrgico, ya que las intervenciones se realizan mediante técnicas mínimamente invasivas.

La CSS informó que el equipo permitirá realizar cirugías complejas en urología, coloproctología, cirugía general y ginecología. Tomada de X (Ilustrativa)

Esto permite menor sangrado, menos dolor postoperatorio y tiempos de recuperación más cortos, lo que impacta directamente en la calidad de vida del paciente.

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En casos de cáncer de próstata, enfermedades colorrectales, patologías ginecológicas y procedimientos abdominales complejos, el uso de robots quirúrgicos ha demostrado mejorar la precisión en la resección de tejidos y preservar funciones importantes.

El doctor Erick Miranda, director médico institucional de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chiriquí, destacó que la llegada de esta tecnología permitirá elevar el nivel de complejidad de los casos que podrán ser atendidos en la región, reduciendo la necesidad de referir pacientes a la capital.

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Según explicó, un grupo de cirujanos ya inició el proceso de capacitación especializada para operar el equipo, lo que garantiza una adecuada implementación y uso de esta herramienta en beneficio de la población.

Otro de los avances que introduce esta tecnología es la posibilidad de realizar telecirugías, un modelo que permite que especialistas ubicados en otras regiones o incluso en otros países puedan participar o asistir en procedimientos quirúrgicos a distancia.

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La incorporación de robots quirúrgicos busca reducir traslados de pacientes hacia la ciudad capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque es especialmente relevante en países con desigualdad en el acceso a servicios de salud especializados, ya que facilita la atención oportuna sin necesidad de traslados, reduciendo costos y tiempos de espera para los pacientes.

Las telecirugías también permiten una mayor colaboración médica y transferencia de conocimiento en tiempo real, lo que contribuye a mejorar la formación de los profesionales de la salud y elevar los estándares de atención.

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En situaciones complejas, un especialista puede guiar o supervisar una intervención de forma remota, lo que amplía las capacidades del sistema sanitario y fortalece la respuesta ante casos de alta complejidad.

La incorporación de este robot en Chiriquí forma parte de un plan más amplio que incluye la instalación de otros equipos en la Ciudad de la Salud y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la provincia de Herrera, lo que permitirá expandir el acceso a esta tecnología en distintas regiones del país.

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Además de Chiriquí, la CSS instalará robots quirúrgicos en la Ciudad de la Salud y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, como parte de la incorporación de tres equipos a nivel nacional. Tomada de la CSS

Esta estrategia busca descentralizar la atención especializada y reducir la brecha entre la capital y el interior, uno de los principales retos del sistema de salud panameño.

La llegada de la cirugía robótica y la telemedicina posiciona a Panamá en una ruta de modernización que apunta a elevar la competitividad del sector salud y ofrecer mejores resultados para los pacientes en el mediano y largo plazo.

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