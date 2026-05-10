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La profunda reflexión de Guillermo Francella en los Premios Platino: “Estoy mucho más productivo que a los 40 años”

El actor fue distinguido por sus éxitos en cine y televisión en los Premios Platino. Fiel a su estilo, compartió momentos únicos y divertidos instantes que marcaron su vida profesional

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Francella prioriza personajes populares y apuesta a la identificación con el público en todos sus proyectos actorales (Infobae)

En las últimas horas, Guillermo Francella fue distinguido en los Premios Platino por su extensa carrera y sus éxitos en cine y televisión. Por esa razón, este sábado, durante la ceremonia en la Riviera Maya, el actor reflexionó sobre el paso del tiempo y las lecciones aprendidas.

Todo sucedió cuando Francella fue entrevistado en la alfombra roja por Axel Kuschevatzky. Tras ser alagado por su elegante look, Guillermo expresó: “Me vi en el monitor y me gusté, me pregunté quién era (risas)”.

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Fue entonces cuando el conductor destacó que había sido distinguido con el premio a la trayectoria. “Maravilloso, me están distinguiendo de este modo, una retrospectiva de mi vida. Ese arco me llevó hasta acá, siempre amé todo lo que llevé a cabo. Como la época de las películas para niños, un humor blanco. Hice muchos comerciales daba de papá joven”, afirmó el artista en la transmisión oficial por TNT.

Acto seguido, Kuschevatzky recordó: “Te vi en una película bailando, los caballeros de la cama redonda, con Sofovich, tenías pelo largo”. Al retrotraerse a esa época, Francella afirmó: “Yo bailaba, cuando la cámara venía y hacía el contra plano yo también bailaba en otro lado. Y Gerardo dijo: “Pero vos pibe, el de rallado, no estabas en este plano, quedate allá” (risas)“.

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El intérprete argentino agradece el apoyo de su entorno y destaca la ausencia de representantes o mánagers en su trayectoria profesional (Europa Press) El Festival de Málaga concederá en su 28 edición, que tiene lugar del 14 al 23 de marzo, el premio Retrospectiva, que otorga en colaboración con el diario Málaga Hoy, a Guillermo Francella. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA FESTIVAL DE MÁLAGA
El intérprete argentino agradece el apoyo de su entorno y destaca la ausencia de representantes o mánagers en su trayectoria profesional (Europa Press) El Festival de Málaga concederá en su 28 edición, que tiene lugar del 14 al 23 de marzo, el premio Retrospectiva, que otorga en colaboración con el diario Málaga Hoy, a Guillermo Francella. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA FESTIVAL DE MÁLAGA

Nuevamente, el conductor se centró en la extensa trayectoria del actor: “El volumen de obra, la cantidad de horas de vuelo que tenés, es impresionante”. Fue entonces cuando Francella reflexionó sobre su aprendizaje a lo largo de los años y cómo evolucionó: “Mucho, actuando a veces veo o me muestra un popurrí de contenidos míos de cine cine, televisión, teatro, siento que viví dos vidas, trabajé mucho,. Estoy mucho más grande que en esas épocas, estoy mucho más productivo que a los 40 años, me generan contenidos distintos, sueños a cumplir, como hice con el Desde el Jardín, Homoargentum, El Encargado. Un arco muy grande".

Continuando con los detalles del trabajo de su entrevistado, el conductor destacó que en redes sociales la gente cree que improvisa, pero es al revés. “Soy muy riguroso, creo que muchas veces, el texto es mejor que la improvisación, entonces si improvisás conspira. pero hay veces que ayuda. pero en general si está bien escrito no hace falta improvisar”, comentó Guillermo sobre su método.

El Puma Goity junto a su amigo Guillermo Francella, interpretan al Dr. Zambrano y a Eliseo en la exitosa serie, El Encargado, por Disney+
El Puma Goity junto a su amigo Guillermo Francella, interpretan al Dr. Zambrano y a Eliseo en la exitosa serie, El Encargado, por Disney+

Para cerrar, Axel resaltó cómo muchas de las frases icónicas de Francella ya formaban parte del vocabulario colectivo: “Hay algún más testimonio más claro de la trascendencia de la obra de un actor que cuando la gente repite en la calle las frases de tu personaje, cuando entrás en la cultura popular”.

Entre risas, Guillermo comentó algunas de las cosas que más le habían sorprendido: “Soy un sticker caminando, creo que hay más de 200 stickers. ‘Hermosa mañana’“.

Este año, Francella también figura entre los nominados a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum. Suma dos galardones anteriores en estos premios: Mejor Interpretación Masculina por su labor como Arquímedes Puccio en El Clan en 2016 y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado en 2003.

En el encuentro con la prensa, donde estuvo presente Infobae, Guillermo Francella repasó los primeros pasos de su carrera. Relató que, durante la secundaria, propuso realizar una obra teatral para recaudar fondos para el viaje de egresados.

“Me movilizó tanto verme ahí en el escenario, sin red y ver qué pasaba con el público, dije: ‘Ay, Dios, este es mi lugar en el mundo’”, recordó. Agradeció a su familia por el apoyo inicial y contó que nunca tuvo representante ni mánager, sino que buscó oportunidades en el ambiente artístico con ayuda de quienes lo rodeaban.

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