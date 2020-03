“No es fácil estar acá, como sé que no es fácil la cuarentena, o en otras palabras, el aislamiento social obligatorio en sus casas. Pero siento que como sociedad podemos hacerlo, y más aún, deberíamos ser ejemplo. No como los genios irresponsables que se fueron a Villa Gesell y Pinamar, porque esto no es estar de vacaciones. Y también sumar al astuto que se subió al barco con el coronavirus positivo, se escapó de la clínica y se tomó un medicamento para que le baje la temperatura, y así obligó a 400 personas que estaban en el barco al aislamiento total. Es un grado de irresponsabilidad que no le hace bien a nadie, eso está claro”, dijo Juana.