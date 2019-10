“Me gusta mucho trabajar con leer a la gente, si puedo acercarme o si no. Eso me parece un ejercicio muy bueno que se pone mucho en práctica. Tenés la persona que le da miedo y no quiere saber nada. La persona más cerrada de mente que le incomoda que una persona trans se le acerque. Está el que le gusta mucho, y el que le gusta y no lo quiere demostrar. Todo eso lo uso en mi favor, siempre sin incomodar”, sonríe “la chica de fuego”.