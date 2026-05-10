Mirtha Legrand impactó con un look aterciopelado en su vuelta a las mesazas: “La leyenda continúa”

Así lució Mirtha Legrand en su regreso a la tele

Nada más ingresar en pantalla, Mirtha Legrand reapareció en televisión y cautivó a la audiencia con una detallada descripción de su look y el agradecimiento a quienes contribuyeron a su regreso. Tras tres semanas de ausencia por una bronquitis, la conductora restauró su ritual televisivo de los sábados, celebrando su retorno ante las cámaras.

En su regreso, Legrand describió minuciosamente cada elemento de su vestuario y reconoció a los profesionales responsables de su imagen. Lució un vestido de terciopelo azul marino, diseñado y bordado por Claudio Cosano, complementado con anillos y aros en tonos de azul de Joyas Ricciardi. El estilista Héctor Vidal Rivas, el peinador Leo Cosenza y la maquilladora Gladys Andrade participaron en el diseño de su apariencia.

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“Muchas gracias, muchísimas gracias chicos”, expresó Mirtha Legrand al retomar la conducción de “La Noche de Mirtha”. Al inicio del programa reafirmó su lugar icónico en la televisión argentina de todos los tiempos: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo soy una leyenda, y la leyenda... continúa”.

Mirtha Legrand, impecable en su vestido de terciopelo azul marino de Claudio Cosano

El vestido azul marino y los detalles de diseño

La conductora subrayó el origen de su atuendo -como siempre asistida por su asesor de imagen Héctor Vidal Rivas-: “Miren qué vestido divino tengo hoy, un vestido de terciopelo azul marino, bordado por cristales, de Claudio Cosano”, señaló Legrand, aludiendo al trabajo del diseñador.

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No faltaron las muestras de admiración en el estudio. Ante un elogio del público sobre su figura, respondió con humor: “Y es mía”, dijo entre risas en referencia a su cintura.

La elección de accesorios también fue motivo de atención. “Estos anillos y los aros, en tonos de azul, de Joyas Ricciardi”, comentó la presentadora al describir los detalles que acompañaron su look. Durante la transmisión, incluyó un reconocimiento a la doctora Mabel Tamarik, que cuida su piel.

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Mirtha lució absolutamente recuperada en la edición del sábado 9 de mayo

El peinado y maquillaje: los expertos detrás del look de Mirtha Legrand

Entre los profesionales destacados, Legrand mencionó: “La que me peinó fue Leo Cosenza”, presentando a su peinador de confianza.

Para completar el repaso por su imagen, sumó: “Como siempre, el maquillaje fue de Gladys Andrade”, en alusión a su maquilladora, una rutina ya instalada en la preparación de cada emisión.

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Cada sábado cobra para la anfitriona un sentido de ceremonia, un ritual en el que la tradición y la vigencia televisiva se renuevan a través del cuidado en cada detalle. La presencia de Mirtha Legrand demuestra que, con una trayectoria tan extensa, sabe reinventar el significado de su regreso ante la opinión pública y su audiencia.

Los invitados: Mariano Martínez, Elena Roger, Juan Leyrado y Fernanda Mettili

Los invitados a la Mesaza

La nueva edición de La noche de Mirtha propondrá una mesa con cuatro figuras representantes del espectáculo argentino contemporáneo. Mariano Martínez participa en calidad de protagonista de la obra “Ni media palabra”, recientemente estrenada en Buenos Aires tras su éxito en Carlos Paz, y como conductor de la temporada número quince de “La Jaula de la Moda”.

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Se sumó Elena Roger, quien encabeza la ópera rock “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, espectáculo en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín que rinde tributo a la obra de Charly García, con 55 canciones interpretadas por un elenco de treinta artistas.

También es parte de la mesa Fernanda Metilli, integrante de “Las chicas de la culpa”, propuesta humorística que reúne a cuatro comediantes —Malena Guinzburg, Natalia Carulias, Connie Ballarini y Metilli— en un formato de interacción improvisada con el público y perspectiva irónica del cotidiano.

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El cuarto invitado, Juan Leyrado, llega tras su unipersonal “Sarmiento, la clase,” abordando la figura del educador argentino en un formato de clase magistral que mezcla reflexiones, relatos y cuestionamientos históricos sobre la educación y el progreso.