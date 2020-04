“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con Hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, agregó y manifestó que no fue ella quien hizo pública la noticia que trascendió en los medios.