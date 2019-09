También, Mirtha se quejó de la extensión de sus programas. "Los domingos hago una audición de tres horas, no tengo panelistas, estoy sola con mis invitados cosa que me encanta pero la última media hora cuesta porque vengo de la noche anterior de trabajar hasta tarde", reveló al aire. De hecho, El Trece modificó su horario de los sábados (20.30 a 22.30). Es por eso que todavía no decidió si irá a Mar del Plata para hacer su programa durante la temporada de verano.