La IA ya revisa autos de alquiler: un conductor terminó pagando 400 dólares por un pequeño daño

Empresa usa IA para evular autos alquilados. (Hertz)

La inteligencia artificial ya comenzó a reemplazar parte de las inspecciones humanas en empresas de alquiler de vehículos, y eso está generando polémica. Un cliente de la compañía Thrifty, vinculada a Hertz, recibió una factura de más de 400 dólares minutos después de devolver un automóvil en el aeropuerto de Atlanta. El motivo fue un pequeño raspón detectado automáticamente por un sistema de cámaras e inteligencia artificial.

El caso rápidamente se volvió viral porque el conductor asegura que desconocía la existencia del daño y que el proceso para reclamar estuvo prácticamente automatizado, con respuestas generadas por chatbots y largos tiempos de espera.

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La situación también abrió un debate más amplio sobre el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan económicamente a los consumidores, especialmente cuando no existe una revisión humana clara antes de emitir los cargos.

Vehículos de alquiler ahora ya no son revisador por humanos, sino por senores y una IA. (Hertz)

Cómo funciona el sistema de inspección con IA

El origen de la controversia está en la alianza entre Hertz y UVeye, una firma especializada en inspección automatizada de vehículos.

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La tecnología funciona mediante un túnel equipado con cámaras de alta precisión y sistemas de análisis impulsados por inteligencia artificial. Cada automóvil es escaneado al momento de ser entregado y nuevamente cuando es devuelto por el cliente.

El software compara ambas imágenes para detectar diferencias en carrocería, llantas, cristales, neumáticos y otras partes del vehículo. Si encuentra algún cambio, genera automáticamente un reporte de daños.

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Según las empresas involucradas, el objetivo es reducir disputas, acelerar inspecciones y eliminar la subjetividad de las revisiones manuales realizadas por empleados. Sin embargo, la experiencia de algunos usuarios está mostrando un escenario mucho más conflictivo.

Vehículos de alquiler son revisados por IA una vez entregados y pueden generar más cobros. (Hertz)

El caso que desató la polémica

Patrick, el conductor afectado en Atlanta, alquiló un vehículo Volkswagen y lo devolvió pensando que todo estaba en orden. Pocos minutos después recibió una notificación automática informándole que el sistema había detectado un raspón de aproximadamente 2,5 centímetros en una rueda trasera.

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La factura incluía 250 dólares por la reparación, 125 dólares por procesamiento y otros 65 dólares en gastos administrativos. Cuando intentó cuestionar el cobro, se encontró inicialmente con un chatbot que no resolvía sus dudas. Posteriormente recibió información indicando que una respuesta formal podría tardar hasta diez días hábiles.

Vehículos de alquiler son revisados por IA una vez entregados. (Hertz)

El problema era que el descuento ofrecido por la empresa para pagar anticipadamente expiraba antes de ese plazo. Finalmente, Patrick decidió no pagar el cargo.

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Otros usuarios reportaron situaciones similares

Lo que inicialmente parecía un caso aislado comenzó a multiplicarse en redes sociales y foros de internet. Usuarios en plataformas como Reddit compartieron experiencias parecidas y explicaron incluso estrategias para evitar pasar por los escáneres automáticos de inspección.

En otro caso ocurrido en Houston, un cliente grabó en video la supuesta zona dañada inmediatamente después de recibir la notificación automática y aseguró que no existía ningún raspón visible. Otro afectado denunció públicamente en LinkedIn que recibió un cargo cercano a 320 euros por daños que asegura no haber provocado. Tras la repercusión mediática de esa publicación, la empresa terminó anulando el cobro.

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Cliente devolvió vehículo de alquiler que al ser revisado por una IA le terminó cobrando 400 dólares extra. (Hertz)

El debate ya llegó al Senado de Estados Unidos

La polémica escaló rápidamente hasta el ámbito político. El senador estadounidense Richard Blumenthal solicitó explicaciones formales a Hertz sobre el funcionamiento del sistema automatizado. Entre las preguntas planteadas están cómo se calculan las tarifas, qué margen existe para revisar errores y si la empresa planea reemplazar completamente las inspecciones humanas.

Hertz defendió la tecnología asegurando que ya revisó más de 675.000 alquileres y que apenas un pequeño porcentaje terminó generando cargos por daños. La compañía sostiene que la inteligencia artificial aporta mayor objetividad y consistencia frente a las evaluaciones manuales tradicionales.

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La IA empieza a transformar el negocio del alquiler

Otras compañías del sector también están comenzando a incorporar sistemas similares, aunque algunas mantienen supervisión humana antes de emitir cobros definitivos. El caso de Hertz destaca porque la empresa está avanzando hacia modelos cada vez más automatizados, donde la inteligencia artificial tiene un rol central en la toma de decisiones.

Vehículos de alquiler que son revisador por IA entregan el resultado en pocos minutos. (Hertz)

La situación refleja un fenómeno más amplio: el crecimiento de sistemas automatizados capaces de evaluar, cobrar y gestionar procesos que antes dependían completamente de personas. Para muchos expertos, el problema no es únicamente la tecnología, sino qué ocurre cuando el cliente y el algoritmo no coinciden sobre un supuesto daño.

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Mientras las empresas buscan reducir costos y acelerar operaciones, los consumidores comienzan a enfrentarse a un nuevo escenario donde una cámara y un sistema de IA pueden determinar automáticamente si deben pagar cientos de dólares adicionales tras devolver un vehículo.