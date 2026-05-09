Insólito episodio en Santa Fe: detuvieron a una pareja por intentar tener sexo en un avión

El vuelo venía de Panamá (Reuters)

Un insólito episodio salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Santa Fe, luego de que una pareja de pasajeros que viajaba en un vuelo internacional fuera acusada de haber intentado mantener relaciones sexuales a bordo de la aeronave.

El hecho ocurrió este sábado en un vuelo de Copa Airlines que partió desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la madrugada. Según se informó, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asientos, ubicados en la fila F de uno de sus vuelos.

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De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Infobae, ante la situación, la jefa de cabina elevó el reporte al supervisor de la compañía aérea y manifestó su intención de iniciar una acción penal por exhibicionismo.

En el marco de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Se indicó que los implicados fueran entregados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes.

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Entre ellas, se incluyó la identificación formal de los pasajeros y la toma de fotos.

Qué dice el Código Aeronáutico

El Código Aeronáutico, regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no contempla una disposición puntual sobre la realización de actos sexuales en el interior de una aeronave. Este tipo de conductas, sin embargo, infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros y puede obstaculizar la tarea del comandante, responsable de garantizar el orden y la seguridad durante el vuelo.

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El comandante tiene la facultad de intervenir ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, la disciplina o el desarrollo normal de la operación. Cuando se trata de episodios de exhibicionismo, el hecho puede derivar en intervenciones contravencionales o penales, fuera del ámbito del Código Aeronáutico. Además, la ANAC cuenta con normativas específicas sobre conductas que alteren el desarrollo habitual del vuelo.

Por su parte, la aerolínea puede imponer sanciones a los pasajeros involucrados, e incluso restringirles la posibilidad de embarcar en futuros vuelos.

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