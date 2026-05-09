El asma infantil mantiene alta incidencia en la República Dominicana

ARCHIVO: La dificultad en el diagnóstico temprano y el subdiagnóstico del asma infantil complican el manejo de esta enfermedad crónica en el país. /(REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

El asma supone un desafío persistente para la salud pública en la República Dominicana, donde estudios recientes estiman que afecta al 22% de la población infantil. De acuerdo con el boletín de la Semana Epidemiológica 16 emitido por el Ministerio de Salud Pública, este padecimiento respiratorio crónico mantiene una incidencia elevada en el país y exige una respuesta sostenida, especialmente por las dificultades de diagnóstico temprano y el acceso desigual a tratamientos efectivos.

Según datos publicados por el medio Listín Diario, uno de los principales obstáculos identificados por las autoridades sanitarias es el subdiagnóstico. Este factor, combinado con el uso incorrecto de medicación y la limitada disponibilidad de ciertos medicamentos fundamentales, incrementa el riesgo de complicaciones graves y refuerza la urgencia por mejorar la detección y el manejo de la enfermedad.

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La prevalencia del asma infantil en la República Dominicana, que alcanza a poco más de uno de cada cinco niños, no solo demuestra la magnitud del problema en términos estadísticos, sino que delimita el reto sanitario central: garantizar que cada caso reciba una atención adecuada, oportuna y alineada con estándares internacionales. El Ministerio de Salud Pública subraya que la clave para controlar este trastorno reside en la combinación de diagnóstico temprano, seguimiento regular y uso correcto de terapias efectivas, especialmente de los corticosteroides inhalados, considerados la base del tratamiento de mantenimiento.

El sistema sanitario del país dispone actualmente de una red de capacidades diagnósticas que incluyen tanto la evaluación clínica integral como pruebas complementarias, entre ellas la espirometría, en centros especializados. El acceso a terapias alineadas con recomendaciones internacionales abarca desde broncodilatadores de acción rápida para episodios agudos, hasta combinaciones de corticosteroides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada para el control continuo.

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El acceso desigual a corticosteroides inhalados y medicamentos esenciales limita el control efectivo del asma en población vulnerable./ SEICAP

Dentro de la red hospitalaria se han incorporado unidades especializadas para los casos más complejos. Centros de referencia como el Hospital Dr. Salvador B. Gautier en Santo Domingo y el Hospital Dr. José María Cabral y Báez en Santiago cuentan con terapias biológicas, lo que representa un avance hacia una medicina más personalizada, informó el Ministerio de Salud Pública al medio Listín Diario.

Acceso equitativo y educación para reducir complicaciones

El acceso desigual a medicamentos esenciales sigue representando un desafío estructural. Las autoridades trabajan en la ampliación de la disponibilidad de inhaladores con corticosteroides, fundamentales para el control del asma y la prevención de crisis severas.

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Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud Pública insiste en la importancia de impulsar la educación de pacientes y familias. La comprensión y el manejo adecuado de las indicaciones médicas, junto a la continuidad en la administración de medicamentos, son factores decisivos para reducir hospitalizaciones y evitar muertes prevenibles.

El asma se encuentra entre las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes a nivel mundial. Suele estar subestimada en su impacto pese a la posibilidad de que provoque complicaciones graves cuando no se trata adecuadamente, aseveró el Ministerio de Salud Pública a Listín Diario. En la República Dominicana, aunque la notificación del asma no es obligatoria, la afectación significativa sobre la infancia exige estrategias sostenidas de vigilancia, diagnóstico y acceso a tratamientos en todos los niveles de atención.

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¿Qué dice la OMS sobre el asma?

El asma representa una causa relevante de consultas médicas y hospitalizaciones en el Caribe y América Central, según la OMS. (REUTERS/Denis Balibouse)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el asma afecta a unos 363 millones de personas en el mundo y causa cada año aproximadamente 442.000 muertes. Esta enfermedad crónica representa un desafío sanitario global, en particular en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a tratamientos es limitado.

En Centroamérica y el Caribe, la prevalencia del asma es elevada. Según datos de World Population Review y Our World in Data, Costa Rica registra la mayor tasa de la región con 14.379 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Honduras con 13.599 y Puerto Rico con 11.317. Otros países con cifras destacadas incluyen Cuba (9.245), Belice (9.039), Panamá (8.727), Jamaica (8.593), El Salvador (8.481), Nicaragua (8.271) y República Dominicana (7.186 casos por cada 100.000 habitantes).

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La OMS advirtió que menos de dos tercios de los países de bajos ingresos cuentan con broncodilatadores en centros públicos, y menos de la mitad dispone de inhaladores de esteroides, considerados esenciales para el control y prevención de la mortalidad por asma. Estas limitaciones agravan la carga de la enfermedad en zonas vulnerables y dificultan la atención de los pacientes.