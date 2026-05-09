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Golpe de Mariano Navone en Roma: derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo

El argentino venció al canadiense por 7-6(4) y 7-6(4) en la segunda ronda del Foro Itálico

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Mariano Navone venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

Mariano Navone dio el golpe en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, por 7-6(4) y 7-6(5), luego de dos horas y 53 minutos de juego. Ahora espera por el brasileño Joao Fonseca o el serbio Hamad Medjedovic.

Por primera vez en su carrera, el bonaerense, ubicado en el puesto 44 del ranking ATP, logró imponerse ante un rival top ten tras cinco intentos fallidos y avanzar a la tercera ronda de un torneo de esta categoría. Además, en su segundo cruce frente a Auger-Aliassime, volvió a derrotarlo, tal como había ocurrido en el ATP 500 de Múnich de la temporada pasada.

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En el Foro Itálico y en la antesala de Roland Garros, el segundo Grand Slam de 2026, Navone vivió una jornada soñada. Desde el comienzo mostró iniciativa y consiguió quebrar el saque del canadiense en el quinto game. Sin embargo, Auger-Aliassime reaccionó y se mantuvo en partido, esperando su oportunidad desde el otro lado de la red. En el décimo juego, el argentino no pudo cerrar el set con su servicio y todo se definió en el tie-break, donde el jugador de 9 de Julio se mostró sólido para adelantarse por 7-6(4).

En el segundo parcial, el canadiense tomó ventaja tras quebrar el saque del argentino y sostuvo la diferencia durante gran parte del set. Incluso, tuvo la posibilidad de llevar el encuentro a un tercer capítulo cuando sacó para igualar el marcador en el décimo game, aunque no logró concretarlo. Otra vez, el desenlace llegó al tie-break y nuevamente la Nave exhibió personalidad y contundencia para sellar el triunfo por 7-6(5) y meterse entre los mejores 32 del certamen.

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Al cierre del encuentro, Navone manifestó: “Un partido muy especial, mi primera victoria ante un top ten acá en Roma, en uno de los Masters 1000 más lindos para la gente de Argentina. Por momentos jugué muy bien al tenis; por momentos, sufrí muchísimo, pero fue muy importante este triunfo para mí, para mi confianza, para todo lo que representó este partido. No puedo estar más contento de estar en tercera ronda por primera vez y de sentirme un jugador de Masters 1000”.

En un deporte tan mental como el tenis, el albiceleste volvió a reinventarse después de un 2025 irregular, temporada en la que llegó a caer hasta el puesto 97 del mundo, su mejor marca fue 29 en 2024. Sin dudarlo, tomó la decisión de saltearse la gira europea de canchas rápidas bajo techo para regresar a los Challenger, y la apuesta terminó dando resultados. Se consagró campeón en Lima y comenzó a recuperar confianza y sensaciones positivas.

Mariano Navone se clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone se clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

De todos modos, el arranque de 2026 estuvo lejos de ser ideal. Las eliminaciones tempranas en Hong Kong, Auckland y el Australian Open, sumadas a las caídas en octavos de final en Buenos Aires y Santiago, además de los tropiezos en los debuts de Río de Janeiro e Indian Wells, lo llevaron a replantearse varios aspectos. En ese contexto, decidió finalizar su vínculo con Andrés Dellatorre, entrenador con quien había conquistado ocho títulos Challenger.

La llegada de Alberto “Luli” Mancini a su equipo marcó un punto de inflexión. La conexión entre ambos fue inmediata y los resultados aparecieron rápidamente: título en el Challenger 175 de Cap Cana, el primero de su carrera sobre cemento, y luego una nueva consagración en la arcilla del ATP 250 de Bucarest, donde levantó el trofeo más importante de su trayectoria hasta el momento.

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