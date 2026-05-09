Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López: “No veo la hora de que lo miren mis hijos”

Previo a la inminente llegada de su serie vertical con Maxi López, Wanda Nara habló sobre las sensaciones que la atraviesan ante este proyecto (Video: Teleshow)

(Enviada especial a Montevideo) La apuesta de Wanda Nara a la ficción no solo representa un nuevo desafío profesional en su carrera, sino que la encuentra en un escenario inédito: compartiendo proyecto con Maxi López. La dupla genera expectativa y curiosidad tanto por el contenido de la historia de Triángulo amoroso como por la dinámica de la expareja delante y detrás de cámara. La presencia de ambos en el set fue uno de los temas más comentados de los últimos meses y, en la previa al estreno este lunes 11 de mayo, Wanda abrió las puertas de su intimidad. En Montevideo, donde lleva a cabo uno de sus múltiples proyectos, la empresaria compartió con Teleshow sus sensaciones, sus expectativas y el detrás de escena de la producción.

Consultada acerca de cómo vive el estreno de este proyecto junto a Maxi, Wanda no dudó en expresar su entusiasmo a Teleshow: “Estoy muy feliz de que sea otro proyecto laboral con Maxi. También estoy muy ansiosa por ver a los chicos viendo la ficción. Mis hijos no la vieron, la vio mi hermana, Zaira, y mi ahijada Malaika. Me empezó a pedir más, le mostré solo cuatro capítulos y: ‘Quiero más, quiero más, quiero más’. La verdad que te genera eso de querer verlos uno atrás del otro y no veo la hora de que lo vean mis hijos”.

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La ansiedad por el estreno tiene un componente familiar especial: Wanda pone el foco en la mirada de sus hijos y en la reacción de su entorno más cercano. Hasta el momento, solo su hermana y su ahijada tuvieron acceso a los primeros episodios y sus devoluciones fueron una dosis de energía para la empresaria. Como en cada uno de sus pasos, la opinión de la familia ocupa un lugar central en sus decisiones.

Maxi López y Wanda Nara entre la espontaneidad y el guion. La base de la ficción vertical que promete dar que hablar (Prensa Telefe)

La ficción, que une nuevamente a Wanda y Maxi en un contexto de trabajo, promete guiños a la vida real y a los momentos vividos en esta nueva etapa de sus vidas que los encuentra más unidos. Cuando se le pregunta cuánto de su historia personal se verá reflejado en la pantalla, evita dar mayores precisiones: “Va a ver un poco de todo. Hay cosas de lo que pasaba atrás de escena en las grabaciones de MasterChef. Creo que los guionistas se basaron también en todo lo que vieron estos meses en los pasillos de Telefe de mi relación con Maxi”, analiza.

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Esa mezcla de realidad y ficción es uno de los principales atractivos del proyecto. Wanda reconoce que el guion toma elementos de su cotidianidad televisiva, de los rumores de camarines y de la convivencia mediática con López, con quien supo tener una historia marcada por idas y vueltas, hijos en común y una exposición constante. Esa que supo atravesar tormentas mediáticas y que hoy transita un momento de plenitud, mientras cada uno sigue su camino.

Wanda Nara, Sebastián Presta, César Bordón, Maxi López y Débora Nishimoto, protagonistas de la ficción vertical

El rodaje, según detalla Wanda a este medio, fue una experiencia de redescubrimiento para ambos. “Lo que más me gustó de grabar con Maxi es que demostró ser muy dócil. Después del segundo ensayo le dije que necesitaba un poco más y creo que se puso a ensayar y está muy bien, me sorprende”, revela, entre risas.

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La química en el set fue una sorpresa para todos, incluso para la propia Wanda, que no dudó en remarcar la evolución de Maxi como actor y compañero de elenco. “No sé quién lo preparó, porque la verdad que es un poco tímido y verlo hacer esto me daba mucha gracia y por momentos me tentaba y teníamos que volver a empezar”, admite, resaltando que la buena predisposición del exfutbolista fue clave para el resultado final del proyecto.

"Lo que más me gustó de grabar con Maxi es que demostró ser muy dócil", aseguró Wanda de cara al inminente estreno de su serie

En paralelo a la expectativa por el estreno, la producción marca un hito para Telefe: se trata de la primera ficción original pensada en formato vertical y adaptada al consumo en redes sociales y plataformas digitales. La historia mezcla comedia y romance, con Wanda y Maxi interpretando versiones ficcionalizadas de sí mismos, envueltos en enredos mediáticos y situaciones inesperadas que reflejan algunos de los dilemas de la vida real

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De esa manera, la ficción se perfila como uno de los lanzamientos más esperados, no solo por la trama, sino por la emoción que genera el reencuentro de Wanda y Maxi, luego de años de titulares, conflictos judiciales y mudanzas internacionales. El proyecto, atravesado por guiños a la vida real y por la posibilidad de transformar la historia personal en una nueva narrativa, promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada.