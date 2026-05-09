La impactante caída de Marc Márquez en el MotoGP por la que sufrió una grave lesión en un pie: “Tuvo muchísima suerte”

El español perdió el control de su Ducati y tuvo una grave lesión en el GP de Francia

Marc Márquez protagonizó un impactante accidente en la carrera sprint del Gran Premio de Francia en Le Mans luego de perder el control de su moto Ducati. El español fue diagnosticado con una fractura en el pie derecho y deberá someterse a una operación que lo mantendrá alejado del Mundial de MotoGP durante al menos dos grandes premios, incluyendo las citas de Francia y Barcelona. Esto afectará de forma considerable sus opciones en la clasificación, dejando su defensa del campeonato en una situación crítica.

El accidente, catalogado como un high-side inusual y violento, ocurrió cuando Márquez circulaba en séptima posición y entró en la sección Raccordement al final de la penúltima vuelta. Más allá de que no dio muchas vueltas, la caída generó un fuerte impacto en su pie derecho, aunque logró retirarse a pie por sus propios medios. La moto, por su parte, dio más de cinco giros y quedó destrozada. De acuerdo con el parte médico proporcionado por Ducati, una radiografía confirmó la lesión en el quinto metatarsiano del piloto español, quien debió ser retirado de la pista.

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La gravedad de la fractura obliga a Márquez a viajar a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente, impidiendo su participación tanto en el Gran Premio francés como en el de Cataluña, según confirmó oficialmente el equipo Ducati. Con este contratiempo, Márquez se ubica ahora a 51 puntos del líder de la clasificación, Marco Bezzecchi, complicando todavía más la recuperación de su posición en la tabla y sus esperanzas de revalidar el título.

Marc Márquez sufrió una fractura y se perderá las próximas dos carreras (EFE/EPA/YOAN VALAT)

El piloto ya había admitido recientemente —en declaraciones tras la carrera reproducidas por DAZN— que su hombro derecho le venía provocando molestias y que tenía previsto someterse a una operación tras la carrera de Cataluña: “Ya tenía programada una operación para después de Cataluña, en mi hombro derecho. Esa era una de las razones por las que estaba yendo con calma. Sabía que podía caerme en cualquier momento”.

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Márquez, que ganó siete títulos en el MotoGP, detalló que las molestias en el hombro derivaban de un tornillo roto en el ligamento lateral, que había cambiado de posición y estaba afectando el nervio radial. “Era una sensación muy extraña, porque en casa me sentía bien, pero cuando vine aquí afectaba mi conducción, porque estaba tocando el nervio radial. Eso es lo que me provoca cometer errores, ser inconsistente y tener caídas inesperadas”, argumentó. El procedimiento pendiente consiste solo en retirar el tornillo.

La consecuencia inmediata para Marc Márquez es la pérdida de dos carreras en las que no podrá sumar puntos. Tras la carrera sprint de Le Mans, donde Márquez quedó fuera, Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 108 puntos, tan solo seis por delante de Jorge Martín, quien venció en la prueba del sábado y ocupa el segundo lugar.

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Marc Márquez se perderá dos carreras y se complica la posibilidad de revalidar el título que consiguió en 2025 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Jorge Martín (Aprilia), vencedor de la carrera sprint, protagonizó una remontada desde la octava hasta la primera posición y recortó ventaja respecto a Bezzecchi. Este resultado añade aún más presión a Márquez, que se encuentra ahora en quinta posición con 57 puntos, precedido solo por Fabio di Giannantonio (71).

Testigos de la caída, como Luca Marini, identificaron la posible causa del accidente: “Tocó la línea blanca de la izquierda. En mi opinión, pasó con el neumático delantero en la unión entre el bordillo y la línea blanca. Por eso tuvo ese movimiento extraño”. Su hermano Alex Márquez coincidió al señalar que tuvo “muchísima mala suerte”.

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El diagnóstico y la baja médica de Márquez representan un importante revés tanto a nivel personal como para el campeonato, dejando abierta la incógnita sobre la fecha de su regreso y la evolución de las posiciones en las próximas citas de MotoGP.