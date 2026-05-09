Un informe de la Fundación Pensar advirtió sobre la caída de los ingresos y el malestar social

María Eugenia Vidal en la última cena Fundación Pensar (Prensa Pensar)

La Fundación PENSAR, el think tank del PRO, publicó el informe de mayo que traza una línea divisoria entre los fundamentos macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y su impacto en el bolsillo de las familias argentinas. En línea con el posicionamiento político del partido, defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord como pilares del plan económico, aunque alerta que el ingreso disponible de los hogares cayó 5,4 % desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El documento, titulado Sobreviviendo y fechado en mayo de 2026, fue elaborado por la fundación que preside la exdiputada María Eugenia Vidal, con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El diagnóstico se aparta del discurso oficial: el Gobierno insiste en hablar de “récords históricos” de crecimiento del consumo privado.

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El informe reconoce que el consumo privado agregado creció 7,9 % en 2025 —el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004— y que, incluso en términos per cápita, se ubica entre los más altos de la historia reciente. Pero advierte que ese dato es engañoso: el rebote se concentra en bienes durables y turismo, con alzas del 60 % en turismo emisivo, 54 % en escrituras en la Provincia de Buenos Aires y 44 % en ventas de autos. Al mismo tiempo, los canales de consumo cotidiano registran caídas: indumentaria bajó 40 %, celulares 29 %, mayoristas 21 % y supermercados 9 %.

En el apartado sobre ingresos, se señala que el ingreso disponible —lo que queda en el hogar después de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas— cayó 2,1 % en febrero de 2026, su mayor descenso desde marzo de 2024, y acumula un deterioro continuo desde septiembre de 2025. Los gastos fijos pasaron de representar el 16 % del ingreso familiar a fines de 2023 al 24 % actual, con aumentos de electricidad y gas del 8,9 % y de expensas del 4,5 % solo en febrero.

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El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo (Maximiliano Luna)

La caída -advirte- no se distribuyó de forma pareja. Según el análisis por segmento, el ingreso disponible retrocedió 1,4 % en los hogares de mayores recursos, pero 5,8 % en los de menores ingresos. Los jubilados acumulan una pérdida del 24 % en términos reales desde el inicio de la gestión —30 % para quienes cobran la jubilación mínima— y el salario mínimo registró un deterioro del 39 %, su nivel más bajo en dos décadas.

El INDEC confirma una caída generalizada de los salarios registrados: el sector privado formal perdió 3,5 % y el sector público, 18,3 %. Desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales, según estimaciones del propio informe.

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En relación al mercado laboral, se asegura que en dos años de gestión se crearon 113.000 puestos de trabajo netos, pero la apertura del dato revela que se perdieron 266.000 puestos registrados —privados y públicos— mientras que los puestos no asalariados o no registrados sumaron 379.000. En 2026, siete de los trece sectores económicos registraron caídas de empleo; la industria lideró las pérdidas con 73.000 puestos, seguida por el comercio y la construcción. El empleo privado retrocedió en 14 provincias.

Ese deterioro se refleja en la opinión pública: el 45 % de los argentinos declara tener miedo de perder su empleo, frente al 43 % que dice no tenerlo. El 64 % considera que evitar la pérdida de empleo es más urgente que bajar la inflación.

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“Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Pero esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico, con una dinámica más favorable en el interior, donde las industrias ganadoras vinculadas a la exportación de recursos naturales se imponen, que en el AMBA, y atravesada además por una transformación profunda en los usos y costumbres de consumo. Entender la Argentina que viene exige mirar todo eso al mismo tiempo”, remarcó Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía.

La defensa de los cimientos

Por otro lado, Pensar adopta en el documento una posición que distingue entre el malestar social y la solidez del esquema fiscal. “Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos”, afirma el informe, y agrega que representan “una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social”.

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En el primer trimestre de 2026, el gobierno acumuló un superávit financiero de 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de 0,5 %, con una caída del gasto primario del 5,7 %. El Sector Público Nacional registró superávit gemelos —primario y financiero— en 25 de los 27 meses de la gestión. Las exportaciones crecieron 30 % interanual en marzo y el superávit comercial del primer trimestre alcanzó USD 5.500 millones, frente a USD 1.100 millones del mismo período de 2025, impulsado por la producción petrolera, que subió 15,8 % interanual hasta los 874.000 barriles diarios. El Banco Central de la República Argentina superó el 70 % de la meta de reservas del FMI para 2026 tras acumular USD 7.155 millones.

La inflación, en tanto, repuntó a 3,4 % mensual en marzo de 2026, tras haber tocado un piso de 1,5 % en mayo de 2025. El informe atribuye la suba a factores transitorios y anticipa que “en los próximos meses retomará la dirección correcta”.

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El humor social

Según la encuestadora Casa Tres, el 64 % de los argentinos tiene sentimientos negativos sobre el futuro del país, mientras que la esperanza cayó del 45 % en diciembre de 2025 al 31 % en abril de 2026. El 58 % cree que el país va por el camino equivocado y el 57 % sostiene que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos.

La inflación y el costo de vida desplazaron en marzo a los problemas institucionales como principal preocupación: los problemas macroeconómicos llegaron al 31 % y los de costo de vida al 27 %. El 55 % de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei, mientras que el 38 % lo sigue adjudicando a la herencia del gobierno anterior —uno de los porcentajes más bajos desde el inicio de la gestión—.

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El Indicador de Consumo Familiar (ICF) de la consultora Poliarquía, que mide conductas concretas de compra en electrodomésticos e indumentaria, cayó 10 % interanual en el primer trimestre de 2026 y retrocedió en tres de los últimos cuatro trimestres. El deterioro reciente se concentra en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más favorable, con una brecha récord entre ambas regiones que, según el informe, también se traslada al mapa político.