Crimen y Justicia

Cañuelas: golpeó con un caño a una jubilada para robarle $50 mil, la dejó en grave estado y lo detuvieron

El ataque ocurrió en el barrio Los Aromos. La víctima tiene 79 años y pelea por su vida tras ser agredida en su casa. Investigan si el sospechoso, de 23, tiene algún vínculo con la anciana

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Así fue el operativo para la detención del sospechoso

Tras un operativo conjunto de la SubDDI de Cañuelas y la Estación Policial Comunal (EPC) local de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue detenido Lautaro Alejandro Mendoza, un joven de 23 años acusado de golpear con un caño a una jubilada de 79 para robarle 50 mil pesos y un celular, en su casa de esa ciudad bonaerense. La víctima está en grave estado mientras investigan si el sospechoso tiene vínculo con la víctima.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Perú, en el barrio Los Aromos de Cañuelas. Después de ser alertados, los agentes hallaron en la propiedad una linterna encendida, una ventana entreabierta y el portón del garaje forzado.

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Dentro del domicilio, encontraron a la víctima -identificada como Griselda Mabel Arburua- en el suelo de su habitación, con un golpe en el rostro y manchas de sangre. La víctima estaba en estado grave y fue trasladada a un hospital local, donde permanece internada en terapia intensiva.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, en la escena del hecho, la Policía Científica secuestró en la linterna, un trozo de caño metálico y muestras de improntas de calzado con manchas de sangre.

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Además, el relevamiento de cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre vestido con campera roja y pantalón negro que ingresó al domicilio y se retiró con un sobre de tela. Un vecino reconoció al sospechoso como Mendoza, habitual vendedor de metales en la zona.

Fotografía de una operación policial con dos agentes de espaldas, un individuo borroso y una mesa azul con ropa y documentos identificados como evidencia
El sospechoso detenido y los elementos que le incautaron

La hija de la víctima, Mariela Tomeo, denunció el faltante de un sobre de tela con cierre que contenía $50.000 y un teléfono celular Samsung. A través de redes sociales, la Policía ubicó el perfil del acusado y descubrió coincidencias de las características físicas y la forma de caminar, con las imágenes de los videos de las cámaras seguridad. El cerco se cerraba.

Tras reunir pruebas y certificar el domicilio del sospechoso, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Cañuela, a cargo de la fiscal Norma Pippo, y el Juzgado de Garantías N°8, ordenaron la detención de Mendoza y el allanamiento de su vivienda, ubicado en la calle Güemes 162.

Allí lo encontraron vestido con prendas que coincidían con las usadas al momento del hecho: un pantalón deportivo negro, buzo con capucha bordó y negro, y camiseta blanca con inscripciones rojas, todas con manchas varias. Se secuestró además un teléfono celular.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, otro testimonio recogido en el lugar señaló que el joven de 23 años había vestido días atrás un buzo rojo similar al observado en los registros de cámaras, y que su pareja es María Arburua, cuyo apellido coincide con la víctima, aunque no se especificó qué vínculo directo hay.

En el segundo objetivo del operativo, llevado a cabo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe, no se hallaron elementos de interés para la causa. Informado de los resultados, la fiscal avaló lo actuado y dispuso la remisión de las actuaciones y la comparecencia del detenido ante la justicia para la declaración indagatoria.

Los elementos incautados, entre ellos las prendas con manchas, el celular y distintas muestras recolectadas por Policía Científica, serán remitidos a laboratorio para su análisis.

detuvieron a un ladron que asalto y golpeo a una jubilada en cañuelas
Mendoza tiene 23 años

El hecho investigado se encuadra como robo agravado y lesiones graves, luego de que el ingreso violento al domicilio derivara en la agresión física a la víctima y el robo de dinero y pertenencias, señalaron las fuentes.

“Esta madrugada entraron a robar en casa de mi madre. La destrozaron a golpes. Estaba durmiendo, le pegaron con un caño de agua en la cabeza y le explotaron la órbita del ojo a patadas.Tiene 80 años y es paciente oncológica con secundarismo óseo. ¿Era necesaria tanta crueldad y malicia? ¿Qué está pasando en cañuelas?“, señaló la hija en las redes sociales, luego del hecho.

Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto se tiene que terminar de una vez por todas y no quedar impune. Necesito de sus oraciones para que mi madre salga de este trauma. Está en terapia intensiva en el Cuenca. Gracias a todos los que se pudieron comunicar conmigo. Es una pesadilla que estoy viviendo. Debemos despertar de una vez. Nos están matando como moscas estos degenerados y nadie hace nada”, agregó.

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