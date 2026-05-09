Directiva de San Martín respondió a Cenaida Uribe tras cuestionar su poder económico: “Mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima”

Se abrió el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley, y los clubes están armando sus planteles en medio de la competencia por tener a las mejores jugadoras. Cenaida Uribe fue directa y cuestionó el poder económico que tiene San Martín y que podría generar un problema al momento de negociar con las voleibolistas.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, no se quedó callada y respondió a la jefa de la ‘blanquiazules’ de manera contundente. Dejó en claro que su escuadra no es la que mejor solvencia económica tiene, y la comparó con las tricampeonas.

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“Qué horror. No sé de dónde sacan eso de un cheque en blanco. Imagínate, Dios quiera me dieran a mí un cheque en blanco; no hay forma. Aparte, dicen que nosotros rompemos el mercado. Chicos, por favor, si nosotros rompiéramos el mercado, Flavia Montes estaría con nosotros, y Aixa Vigil no estaría buscando irse a la ‘U’. El otro día yo pregunté por una jugadora y sí, una jugadora de la U que me interesa y me dijeron un monto muy alto. Yo dije: ‘no hay forma de que yo te pueda pagar eso’. Y desistí, simplemente”, declaró la directiva en el programa ‘Sobre la net’.

La jefa de equipo de Alianza Lima expresó su preocupación por el desequilibrio financiero que puede golpear al torneo. (Video: Puro Vóley)

Balcázar se encargó de desmentir a la exvoleibolista y aseguró que el única ventaja que tienen las ‘santas’ es que tienen punto importante en sus contratos que les hace marcar la diferencia.

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Y le recordó a Cenaida que trabajó en el club de Santa Anita y sabe muy bien el presupuesto que se maneja en la institución.

“Nosotros tenemos una formalidad y eso creo que a cualquier trabajador le gusta; eso es importante. Que paguemos cifras exorbitantes es falso. Te aseguro que mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima, mucho menos. La señora Cenaida ha trabajado con nosotros, o sea, ha trabajado en San Martín y sabe los presupuestos que se manejan acá. Entonces, yo no creo que le hayan permitido más de lo que me permiten a mí, ¿no?“, añadió.

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La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país. Crédito: Prensa USMP

Paola Rivera y las jugadoras que se quedarán en San Martín

Yudy Balcázar, gerente deportivo de San Martín, expresó su pesar por la salida de Flavia Montes y la posible transferencia de Aixa Vigil. Sin embargo, la directiva confirmó a las jugadoras que continuarán en el equipo para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Este anuncio provocó numerosas reacciones entre los aficionados en redes sociales.

“De hecho, estamos debilitadas porque pierdo a Flavia Montes, que es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa Vigil, que es una de las referentes puntas del Perú. Entonces, claro que sí merma el equipo, pero considero que se están quedando las que quieren estar, como son Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Gina López, Pamela Cuya, Paola Rivera”, declaró la directiva en el programa ‘Sobre la net’.

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Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, nombró a las jugadoras que seguirán defendiendo la camiseta. (Ovación)

Además, Balcázar subrayó la dedicación mostrada por las voleibolistas confirmadas y elogió su desempeño durante la final disputada ante Alianza Lima.

“Como dicen, ‘se quieren ir de San Martín’. ¿Tú crees que jugarían así la final? Las que quieren irse juegan ‘na-na-na’. Entonces, las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen la identidad con el equipo, matan, pues", añadió.

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Las voleibolistas que se quedan en San Martín la próxima temporada. (Puro Vóley)