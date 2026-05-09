Perú Deportes

Directiva de San Martín respondió a Cenaida Uribe tras cuestionar su poder económico: “Mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima”

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, fue contundente con la jefa del equipo ‘íntimo’. También aclaró sobre el tema del cheque en blanco que se mencionó generando polémica

Guardar
Google icon

Se abrió el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley, y los clubes están armando sus planteles en medio de la competencia por tener a las mejores jugadoras. Cenaida Uribe fue directa y cuestionó el poder económico que tiene San Martín y que podría generar un problema al momento de negociar con las voleibolistas.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, no se quedó callada y respondió a la jefa de la ‘blanquiazules’ de manera contundente. Dejó en claro que su escuadra no es la que mejor solvencia económica tiene, y la comparó con las tricampeonas.

PUBLICIDAD

“Qué horror. No sé de dónde sacan eso de un cheque en blanco. Imagínate, Dios quiera me dieran a mí un cheque en blanco; no hay forma. Aparte, dicen que nosotros rompemos el mercado. Chicos, por favor, si nosotros rompiéramos el mercado, Flavia Montes estaría con nosotros, y Aixa Vigil no estaría buscando irse a la ‘U’. El otro día yo pregunté por una jugadora y sí, una jugadora de la U que me interesa y me dijeron un monto muy alto. Yo dije: ‘no hay forma de que yo te pueda pagar eso’. Y desistí, simplemente”, declaró la directiva en el programa ‘Sobre la net’.

La jefa de equipo de Alianza Lima expresó su preocupación por el desequilibrio financiero que puede golpear al torneo. (Video: Puro Vóley)

Balcázar se encargó de desmentir a la exvoleibolista y aseguró que el única ventaja que tienen las ‘santas’ es que tienen punto importante en sus contratos que les hace marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

Y le recordó a Cenaida que trabajó en el club de Santa Anita y sabe muy bien el presupuesto que se maneja en la institución.

“Nosotros tenemos una formalidad y eso creo que a cualquier trabajador le gusta; eso es importante. Que paguemos cifras exorbitantes es falso. Te aseguro que mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima, mucho menos. La señora Cenaida ha trabajado con nosotros, o sea, ha trabajado en San Martín y sabe los presupuestos que se manejan acá. Entonces, yo no creo que le hayan permitido más de lo que me permiten a mí, ¿no?“, añadió.

La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país.
La armadora mexicana, figura de la San Martín, fue convocada a la selección mayor de su país. Crédito: Prensa USMP

Paola Rivera y las jugadoras que se quedarán en San Martín

Yudy Balcázar, gerente deportivo de San Martín, expresó su pesar por la salida de Flavia Montes y la posible transferencia de Aixa Vigil. Sin embargo, la directiva confirmó a las jugadoras que continuarán en el equipo para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Este anuncio provocó numerosas reacciones entre los aficionados en redes sociales.

“De hecho, estamos debilitadas porque pierdo a Flavia Montes, que es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa Vigil, que es una de las referentes puntas del Perú. Entonces, claro que sí merma el equipo, pero considero que se están quedando las que quieren estar, como son Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Gina López, Pamela Cuya, Paola Rivera”, declaró la directiva en el programa ‘Sobre la net’.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, nombró a las jugadoras que seguirán defendiendo la camiseta. (Ovación)

Además, Balcázar subrayó la dedicación mostrada por las voleibolistas confirmadas y elogió su desempeño durante la final disputada ante Alianza Lima.

“Como dicen, ‘se quieren ir de San Martín’. ¿Tú crees que jugarían así la final? Las que quieren irse juegan ‘na-na-na’. Entonces, las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen la identidad con el equipo, matan, pues", añadió.

Las voleibolistas que se quedan en San Martín la próxima temporada. (Puro Vóley)
Las voleibolistas que se quedan en San Martín la próxima temporada. (Puro Vóley)

Temas Relacionados

Cenaida UribeAlianza Lima vóleyYudy BalcázarSan MartínLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Perú construye nuevo estadio a 3.200 metros de altura en el Cusco: Será más grande que Matute y para 36 mil espectadores

Con una inversión inicial de más de S/4 millones, el proyecto se ejecuta en tres etapas y su inauguración está prevista para 2030, consolidando a Cusco como referente del deporte nacional

Perú construye nuevo estadio a 3.200 metros de altura en el Cusco: Será más grande que Matute y para 36 mil espectadores

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo han preparado sorpresas en sus equipos: cambios estratégicos para buscar el triunfo en Matute. Entérate todos los detalles del duelo del banquillo

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos decisivos en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima y Sporting Cristal estarán frente a frente en Matute, Atlético Madrid hará lo suyo con Celta de Vigo, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ buscan una victoria para acercarse a la obtención del título de la primera fase del campeonato peruano, mientras que los ‘celestes’ querrán ganar para pasar la página al mal momento

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Elecciones municipales y regionales en Perú: más partidos en campaña, cédula más extensa y un despliegue inédito

¿Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez en el Congreso podría inhabilitarlo para la función pública?

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como reina de belleza

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026