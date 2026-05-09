Condenan a dos hombres por delitos sexuales en Panamá en medio de alta incidencia nacional

El Ministerio Público reporta 1,441 denuncias por delitos sexuales en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 36 años fue condenado a 12 años de prisión por violación agravada y tentativa de violación, en perjuicio de dos mujeres, en un caso ocurrido en Arraiján durante julio de 2025, mientras que en otro proceso, un ciudadano de 40 años recibió una pena de 15 años por violación agravada y actos libidinosos contra dos menores de edad en La Chorrera, reflejando la gravedad de los delitos sexuales que continúan siendo judicializados en el país.

Estas condenas se suman a otras investigaciones recientes, como la detención provisional de un imputado por actos libidinosos agravados y corrupción de menores, evidenciando una acción sostenida del Ministerio Público frente a este tipo de delitos, que mantienen alta incidencia a nivel nacional.

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Las decisiones judiciales se producen en un contexto en el que los delitos sexuales siguen registrando cifras relevantes en Panamá, con un total de 1,441 denuncias en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Dos hombres fueron condenados a 12 y 15 años de prisión por delitos sexuales en casos ocurridos en Panamá Oeste. (Cortesía: Freepik)

De ese total, 1,302 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 139 están vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y conductas relacionadas, lo que confirma que la mayor carga del sistema penal sigue concentrada en hechos de alta gravedad contra la integridad sexual.

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Dentro de las condenas recientes, el caso ocurrido en Panamá Oeste detalla que el agresor utilizaba un vehículo como parte de un servicio de transporte alternativo, lo que facilitó la comisión de los delitos en horas de la noche.

El tribunal validó un acuerdo de pena entre las partes, además de imponer sanciones accesorias como la prohibición de conducir y la suspensión de la licencia por 12 años, medidas que buscan limitar la reincidencia y proteger a la población.

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En el segundo caso, que involucra a dos menores de edad, uno de los hechos se extendió entre mayo y septiembre de 2021, afectando a una adolescente de 15 años con discapacidad, mientras que el otro ocurrió en febrero de 2022, cuando el agresor, aprovechando su cercanía con la familia, realizó tocamientos a una menor de 11 años.

La mayoría de los casos registrados corresponden a violación, acceso sexual y actos libidinosos. (Foto Difusión)

La sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos o actividades en espacios donde concurren menores, lo que refuerza el enfoque preventivo tras el cumplimiento de la pena principal.

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Las cifras reflejan además cuáles son los delitos más frecuentes. Según el informe del Ministerio Público, el delito de acceso sexual con persona entre 14 y 18 años acumula 532 casos, seguido por 469 denuncias de violación y 224 de actos libidinosos, lo que evidencia patrones reiterados en la tipificación de estos hechos.

También se observa un aumento significativo en delitos como la pornografía infantil, que registra un crecimiento notable en comparación con el año anterior.

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A nivel territorial, el fenómeno presenta una mayor concentración en áreas urbanas. El informe detalla que la provincia de Panamá registra 307 casos, seguida de Panamá Oeste con 180 y Chiriquí con 223 denuncias, lo que confirma que las zonas con mayor densidad poblacional también concentran la mayor cantidad de reportes.

No obstante, el problema tiene presencia en todo el país, incluyendo comarcas y regiones de menor población.

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Aunque el total de denuncias muestra un incremento leve de 1% respecto al mismo período de 2025, las variaciones por tipo de delito revelan comportamientos distintos.

Mientras los casos de violación disminuyen 12%, otros delitos como la corrupción de menores aumentan 25% y la pornografía infantil registra un alza de hasta 700%, lo que refleja una evolución en las modalidades delictivas vinculadas al uso de tecnología y entornos digitales.

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Algunas modalidades, como la pornografía infantil, muestran incrementos significativos en comparación con 2025. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de mantener investigaciones objetivas, transparentes y orientadas a garantizar justicia para las víctimas, al tiempo que continúa fortaleciendo la acción penal en los tribunales.

La combinación de condenas recientes, procesos en curso y estadísticas acumuladas confirma que los delitos contra la libertad e integridad sexual siguen siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial panameño.

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