Ciencia

La mezcla que ayuda a deportistas a rendir más y pensar mejor

En una investigación reciente, los luchadores universitarios demostraron mejoras al combinar tres ingredientes en particular durante desafíos físicos intensos

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Hombre caucásico musculoso corriendo en pista de atletismo. Viste camiseta térmica negra de manga larga, pantalones cortos negros y zapatillas deportivas grises.
Un estudio demostró que una bebida con cafeína, anserina y extracto de saúco permitió a los deportistas superar la fatiga mental y mejorar la potencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida energética que combina cafeína, anserina y extracto de saúco mejoró el rendimiento físico y redujo la fatiga cognitiva de estos deportistas durante ejercicio de alta intensidad, logrando mejores resultados que la cafeína sola.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Frontiers in Physiology y proviene de un ensayo clínico realizado por investigadores de la Universidad de Taipei, Taiwán, en el que participaron 12 luchadores universitarios.

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El ensayo científico empleó un diseño doble ciego, aleatorizado y cruzado, en el que cada participante completó las tres condiciones experimentales en distintas sesiones separadas por un período de lavado. Los 12 atletas universitarios seleccionados eran luchadores sanos con experiencia deportiva, con una edad promedio de 21 años, una altura de 173 cm y un peso de 75 kg. Se excluyó a quienes presentaban sensibilidad a la cafeína, y todos debieron abstenerse de consumir cafeína durante al menos 48 horas antes de cada sesión.

El artículo detalló que los participantes fueron asignados aleatoriamente a tres condiciones: un placebo, un suplemento de cafeína sola (220 mg) y una bebida energética combinada que contenía 220 mg de cafeína, 288 mg de anserina, 400 mg de extracto de saúco y 660 mg de una mezcla de vitaminas y minerales.

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En cada sesión, los deportistas completaron series de sprints en cicloergómetro hasta el agotamiento y realizaron tareas cognitivas durante el ejercicio.

Los resultados: más potencia y menos fatiga mental

Bebida energizante
Los atletas qu consumieron una mezcla con cafeína, anserina y extracto de saúco lograron mejorar claramente su desempeño físico y mental (Freepik)

Los resultados mostraron que el grupo que consumió la bebida energética combinada registró una mejora significativa en la potencia total producida durante las series de sprints en comparación con el grupo de cafeína sola y el placebo.

Además, la bebida combinada mostró una capacidad superior para atenuar la fatiga cognitiva inducida por el ejercicio intenso.

La revista explicó que los integrantes del grupo que tomó la mezcla mantuvieron mejor su rendimiento físico y conservaron mayor claridad mental en las etapas más demandantes del ejercicio.

En tanto, el grupo que recibió solo cafeína mostró mejoras menores, lo que sugiere que los ingredientes adicionales aportan beneficios que la cafeína por sí sola no puede proporcionar.

Los mecanismos detrás de cada ingrediente

El estudio detalló cómo actúan los principales componentes de la bebida experimental y por qué su combinación podría potenciar el rendimiento físico y mental. La cafeína funciona como un estimulante del sistema nervioso central: aumenta el estado de alerta, mejora la concentración y disminuye la sensación de fatiga.

Por su parte, la anserina —un dipéptido presente en carnes de aves y pescados— ayuda a mantener el equilibrio ácido-base durante ejercicios de alta intensidad, retrasando la acidez muscular que limita el rendimiento. Además, fortalece la capacidad antioxidante de las células y favorece una recuperación más eficiente tras el esfuerzo físico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Atletas universitarios mantuvieron mejores resultados en potencia y tareas cognitivas cuando tomaron una bebida energética con cafeína, anserina y extracto de saúco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el extracto de saúco aporta flavonoides que pueden mejorar la función cerebral mediante el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína relacionada con el aprendizaje y la memoria.

Los flavonoides del saúco también ejercen un efecto antioxidante que protege las células del daño oxidativo causado por el ejercicio intenso. La acción conjunta de estos tres compuestos genera una protección complementaria frente al estrés físico y mental.

Implicaciones para los deportistas

Según explicó la revista científica, el estudio responde a una pregunta frecuente entre deportistas: si las bebidas energéticas con ingredientes adicionales superan al café o a los suplementos de cafeína tradicionales. Para situaciones que exigen ejercicio de alta intensidad de forma repetida, como sprints frecuentes en deportes de combate o de equipo, la evidencia del ensayo es afirmativa.

El investigador principal del Laboratorio de Bioquímica del Ejercicio de la Universidad de Taipei y autor de correspondencia del estudio, Chien Wen Hou, concluyó que la bebida energética combinada podría representar una estrategia para optimizar el rendimiento físico y mitigar la fatiga cognitiva durante la actividad deportiva de alta exigencia.

Los autores destacaron que la combinación de ingredientes con vías fisiológicas complementarias ofrece ventajas que ningún componente aislado puede replicar por sí solo.

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