Esta semana, fue editada "Julio. La biografía", un libro de editorial Aguilar escrito por su amigo Oscar García Blesa. Y,

ahí, el cantante desnudó su costado más vulnerable. "¿Cuando salgo con una mujer, cuando la tengo en los brazos, por hermoso que sea el momento siempre me hago la misma pregunta: '¿Viene conmigo por lo que soy o por lo que represento?'. Eso me hace dudar mucho y sufrir bastante", había asegurado el interprete de "Me olvidé de vivir".