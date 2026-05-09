México Deportes

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial 2026 en casa. Consulta el fixture completo, los horarios de cada partido y en qué canales verlos en México

Guardar
Google icon
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido su calendario oficial y todo está listo para la edición más grande en la historia del futbol, con 48 selecciones participantes y 104 partidos que se disputarán en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

México abrirá el torneo en el Estadio Ciudad de México, recinto histórico que también albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986. Además, el combinado nacional disputará toda la fase de grupos como local.

PUBLICIDAD

Los partidos del Tri: fechas, rivales y horarios confirmados

(Europa Press)
(Europa Press)

La Selección Mexicana debutará el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Fixture completo de México en el Mundial 2026

  • Jueves 11 de junio de 2026México vs SudáfricaGrupo AEstadio Ciudad de México14:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Jueves 18 de junio de 2026México vs República de CoreaGrupo AEstadio Guadalajara20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Miércoles 24 de junio de 2026República Checa vs MéxicoGrupo AEstadio Ciudad de México20:00 horas (tiempo del centro de México)

El Tri tendrá actividad en dos de las sedes mexicanas del torneo, primero en la capital del país y posteriormente en Guadalajara, antes de regresar a Ciudad de México para cerrar la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Dónde ver los partidos de México en televisión y streaming

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos de México en el Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas plataformas de televisión abierta y servicios de streaming.

TV abierta

  • Televisa / TUDN / Canal 5Transmitirán partidos diarios del torneo, incluyendo los encuentros más importantes de la Selección Mexicana.
  • TV Azteca / Azteca 7Contará con 32 partidos del Mundial, incluidos los juegos de fase de grupos del Tri.

Streaming y plataformas digitales

  • ViX y ViX PremiumTendrán disponibles los 104 partidos del Mundial 2026, además de contenido exclusivo.
  • Easy / Sky / IzziOfrecerán partidos adicionales del torneo mediante paquetes especiales y canales exclusivos.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Copa del MundoFIFAStreamingTv En Vivomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”

El Potrillo formará parte de los eventos musicales rumbo a la Copa del Mundo

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

El máximo goleador de Tricolor aseguró que el equipo nacional no llega en su mejor momento rumbo al Mundial 2026

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

Japón llega al Mundial de 2026 respaldado por resultados recientes como las victorias ante Brasil e Inglaterra

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Los resultados de la rama femenil se sumaron a las tres medallas obtenidas previamente por el representativo mexicano de grecorromano

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México

El evento estelar del CMLL tuvo una inesperada visita internacional que desató la locura entre los aficionados

Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México
MÁS NOTICIAS

NARCO

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México

Tigres llega golpeado a la vuelta ante Chivas: tres jugadores se quedan fuera