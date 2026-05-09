Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido su calendario oficial y todo está listo para la edición más grande en la historia del futbol, con 48 selecciones participantes y 104 partidos que se disputarán en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

México abrirá el torneo en el Estadio Ciudad de México, recinto histórico que también albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986. Además, el combinado nacional disputará toda la fase de grupos como local.

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Los partidos del Tri: fechas, rivales y horarios confirmados

(Europa Press)

La Selección Mexicana debutará el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Fixture completo de México en el Mundial 2026

Jueves 11 de junio de 2026México vs Sudáfrica Grupo AEstadio Ciudad de México14:00 horas (tiempo del centro de México)

Jueves 18 de junio de 2026México vs República de Corea Grupo AEstadio Guadalajara20:00 horas (tiempo del centro de México)

Miércoles 24 de junio de 2026República Checa vs MéxicoGrupo AEstadio Ciudad de México20:00 horas (tiempo del centro de México)

El Tri tendrá actividad en dos de las sedes mexicanas del torneo, primero en la capital del país y posteriormente en Guadalajara, antes de regresar a Ciudad de México para cerrar la fase de grupos.

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Dónde ver los partidos de México en televisión y streaming

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos de México en el Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas plataformas de televisión abierta y servicios de streaming.

TV abierta

Televisa / TUDN / Canal 5 Transmitirán partidos diarios del torneo, incluyendo los encuentros más importantes de la Selección Mexicana.

TV Azteca / Azteca 7Contará con 32 partidos del Mundial, incluidos los juegos de fase de grupos del Tri.

Streaming y plataformas digitales

ViX y ViX Premium Tendrán disponibles los 104 partidos del Mundial 2026, además de contenido exclusivo.

Easy / Sky / IzziOfrecerán partidos adicionales del torneo mediante paquetes especiales y canales exclusivos.