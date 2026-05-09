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Los terroristas de Hezbollah lanzaron un ataque con drones contra el norte de Israel

El grupo extremista libanés indicó que atacó “una concentración de soldados del ejército israelí cerca de Misgav Am”

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Tropas israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, vistas desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, este lunes, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano. EFE/ Atef Safadi
Tropas israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, vistas desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, este lunes, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano. EFE/ Atef Safadi

El grupo terrorista libanés Hezbollah informó este sábado que atacó el norte de Israel, a pesar de la tregua vigente entre ambos países.

En un comunicado, el grupo afirmó que “atacó con un dron una concentración de soldados del ejército israelí cerca de Misgav Am” en respuesta a “la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí”.

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Asimismo, los medios oficiales libaneses informaron el sábado de tres ataques israelíes al sur de Beirut, a pesar del alto el fuego vigente desde hace tres semanas entre Israel y Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán.

Las fuerzas israelíes y el grupo terrorista han intercambiado disparos diariamente, principalmente en el sur del Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.

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“El enemigo israelí lanzó dos ataques en la carretera de Saadiyat”, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), de propiedad estatal, refiriéndose a una ubicación a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, fuera de los bastiones tradicionales de Hezbollah.

Posteriormente, informó de un tercer ataque en las cercanías.

La NNA también informó de una serie de ataques israelíes en el sur, incluyendo uno en la ciudad sureña de Saksakiyeh, indicando que hubo víctimas, pero sin proporcionar más información. El ejército israelí había pedido a los residentes de nueve aldeas que evacuaran, advirtiendo que actuaría con contundencia contra Hezbollah tras su violación del acuerdo de alto el fuego.

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (@idfonline)
El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano (@idfonline)

El Ministerio de Salud libanés informó que un ataque israelí contra una motocicleta en la ciudad de Nabatieh, fuera de las zonas de evacuación, alcanzó a un ciudadano sirio y a su hija de 12 años.

‘Una nueva fase’

Según los términos del alto el fuego anunciado por Washington, Israel se reserva el derecho de actuar contra ataques planeados, inminentes o en curso.

Las tropas israelíes también operan dentro de la “línea amarilla” declarada por Israel, que se extiende unos 10 kilómetros (seis millas) dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.

El diputado de Hezbollah, Hassan Fadlallah, advirtió el sábado sobre “una nueva fase, en la que la resistencia (Hezbollah) no aceptará un retorno a la situación anterior al 2 de marzo”.

Hezbollah involucró al Líbano en el conflicto de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

“Cuando ataca nuestros pueblos y suburbios, el enemigo debe esperar una respuesta, y eso es lo que está haciendo la resistencia”, declaró Fadlallah, aludiendo a un ataque israelí esta semana contra los suburbios del sur de Beirut, que, según afirmó, iba dirigido contra un comandante de Hezbollah.

El grupo terrorista Hezbollah es respaldado por el régimen de Irán (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
El grupo terrorista Hezbollah es respaldado por el régimen de Irán (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Tras el alto el fuego de 2024, que siguió a una guerra anterior entre Israel y Hezbollah, Israel mantuvo los ataques contra el Líbano, mientras que el grupo respaldado por Irán se abstuvo de responder al fuego.

“Cueste lo que cueste, la resistencia no permitirá un retorno a la fase anterior”, declaró Fadlallah.

También afirmó que las conversaciones directas con Israel equivalían a un “camino de concesiones”, reiterando el llamado de su partido al gobierno para que se retire y opte por conversaciones indirectas.

Representantes libaneses e israelíes se preparan para la reunión. Se celebrará una tercera ronda de conversaciones directas en Washington la próxima semana.

La primera reunión tuvo lugar días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego en el Líbano, y la segunda ronda coincidió con el anuncio de una prórroga de tres semanas de la tregua.

El sábado por la mañana, el ejército israelí informó haber atacado más de 85 instalaciones de infraestructura de Hezbolá “desde el aire y en tierra” en las últimas 24 horas, incluyendo depósitos de armas y lanzadores.

(Con información de AFP)

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