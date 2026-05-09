Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M20 con una agónica derrota por 32-30 contra Australia

Luego de la histórica victoria por 25-17 a Nueva Zelanda, Los Pumitas finalizaron su participación en el Rugby Championship M20 con una derrota ante Australia por 32-30 en la última fecha del torneo. El encuentro, disputado este sábado en el Nelson Mandela Bay de Sudáfrica, dejó al conjunto argentino con un balance de dos caídas y un triunfo en la competencia.

El desarrollo del encuentro mostró a Argentina avanzando con facilidad hasta los 22 metros opuestos, aunque falló en concretar ataques en la última parte del campo. En la primera mitad, Leo Jaques y Tom Robinson sumaron tries para Australia, estableciendo una temprana diferencia en el marcador.

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A pesar de que Los Pumitas lograron igualar parcialmente el encuentro cuando un maul de forwards permitió a Manuel Cuneo Camargo apoyar el balón en el ingoal rival —minutos antes le anularon uno Benjamín Farías Cerioni por TMO—, la tarjeta amarilla a Bautista Benavides complicó el control del equipo nacional. En este contexto, el primer tiempo terminó con un marcador favorable a los Junior Wallabies por 17-10 (Federico Serpa marcó de penal).

Los Pumitas cerraron con un balance de dos caídas y un triunfo en la competencia (@lospumitasarg/@gaspafotos)

Durante el segundo tiempo, los Junior Wallabies aprovecharon cada oportunidad ofensiva y ampliaron la ventaja. Un try de Ewald Kruger, seguido de una nueva anotación de Edwin Langi, distanciaron aún más el marcador. Pese a la presión, la reacción de Los Pumitas llegó cuando Federico Serpa habilitó rápidamente a Benjamín Ledesma Arocena, quien logró vulnerar la defensa australiana para estampar el 29-17.

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Después de una enorme jugada de Ledesma Arocena que fue clave para recortar distancias en el marcador, Fabrizio Cebron logró una nueva conquista tras varios pick and go, generando tensión sobre el desenlace. Luego de que ambos combinados nacionales sumaran de a tres mediante penales, en los dos minutos finales, nuevamente Ledesma Arocena marcó un try gracias a una notable jugada en la que Los Pumitas rompieron la defensa rival. Sin embargo, los australianos recuperaron la posesión de la pelota en el reinicio y aseguraron la victoria por 32-30.

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda disputó el encuentro con una formación inicial conformada por Benjamín Farias Cerioni, Tomás Dande, Benjamín Ledesma, Arocena Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Federico Serpa, Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Simón Pfister.

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Entre los suplentes estuvieron Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Toribio Latorre, Franco Marizza, Ignacio Zabella, Ramón Fernández y Manuel Giannantonio.

Los Pumitas afrontarán el Mundial Juvenil en junio (@lospumitasarg/@gaspafotos)

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda concluyó su campaña en el torneo con dos derrotas ante Sudáfrica (48-21) y Australia (32-30), y una histórica victoria frente a Nueva Zelanda (25-17), ya que fue el primer triunfo del elenco juvenil argentino contra los Baby Blacks.

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El torneo, que reunió a las potencias juveniles del hemisferio sur, se disputó bajo el formato de todos contra todos. La victoria argentina ante Nueva Zelanda significó “una hazaña que no tiene antecedentes” y el cuerpo técnico apostó a la rotación para sostener el rendimiento físico y táctico en el cierre de la competencia aspirando a llegar de la mejor manera al Mundial Juvenil que se disputará en Georgia, en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. Los Pumitas integrarán el grupo C con Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

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