El Salvador: Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador

El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un punto de encuentro cultural, donde la danza y la música en vivo, principalmente cumbia y ritmos latinos, animan calles, plazas y cafés . La Plaza Barrios y los alrededores de la Catedral Metropolitana reúnen a visitantes y residentes que disfrutan de espectáculos organizados por la alcaldía y artistas locales. Estas actividades han impulsado la afluencia de público y el movimiento comercial en la zona, consolidando el área como un espacio activo y seguro para el esparcimiento.

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Embajada de El Salvador promueve alianzas económicas con empresarios de Singapur La misión diplomática participó en una reunión convocada por la Singapur Business Federation, para explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación orientadas a la región

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