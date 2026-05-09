El Salvador

El Salvador: Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador

La música y la danza han revitalizado el Centro Histórico de San Salvador, donde la cumbia y los ritmos latinos atraen a cientos de personas a plazas y cafés, convirtiendo la zona en un polo cultural y turístico.

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Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Un artista de danza folclórica ecuatoriana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un punto de encuentro cultural, donde la danza y la música en vivo, principalmente cumbia y ritmos latinos, animan calles, plazas y cafés. La Plaza Barrios y los alrededores de la Catedral Metropolitana reúnen a visitantes y residentes que disfrutan de espectáculos organizados por la alcaldía y artistas locales. Estas actividades han impulsado la afluencia de público y el movimiento comercial en la zona, consolidando el área como un espacio activo y seguro para el esparcimiento.

Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Artistas de danza folclórica ecuatoriana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Artistas de danza folclórica de Colombia se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador, con temas sobre la vida y la muerte. el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Bailarines folclóricos interactúan con turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Un artista de danza folclórica colombiana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Una cantante folclórica mexicana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Artistas de danza folclórica colombiana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Un artista de danza folclórica ecuatoriana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Artistas de danza folclórica ecuatoriana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Esta vista aérea muestra una presentación de danza folclórica en la Plaza Central Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
Bailarines folclóricos interactúan con turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador, turismo en El Salvador
El evento reunió decenas de salvadoreños y turistas extranjeros en la capital salvadoreña. Foto Marvin RECINOS / AFP

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