El Salvador: Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
La música y la danza han revitalizado el Centro Histórico de San Salvador, donde la cumbia y los ritmos latinos atraen a cientos de personas a plazas y cafés, convirtiendo la zona en un polo cultural y turístico.
Un artista de danza folclórica ecuatoriana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un punto de encuentro cultural, donde la danza y la música en vivo, principalmente cumbia y ritmos latinos, animan calles, plazas y cafés. La Plaza Barrios y los alrededores de la Catedral Metropolitana reúnen a visitantes y residentes que disfrutan de espectáculos organizados por la alcaldía y artistas locales. Estas actividades han impulsado la afluencia de público y el movimiento comercial en la zona, consolidando el área como un espacio activo y seguro para el esparcimiento.
Artistas de danza folclórica ecuatoriana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Artistas de danza folclórica de Colombia se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador, con temas sobre la vida y la muerte. el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Bailarines folclóricos interactúan con turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Un artista de danza folclórica colombiana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una cantante folclórica mexicana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Artistas de danza folclórica colombiana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. Foto de Marvin RECINOS / AFP
Un artista de danza folclórica ecuatoriana se presenta para turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Artistas de danza folclórica ecuatoriana se presentan para turistas en el centro histórico de San Salvador el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Esta vista aérea muestra una presentación de danza folclórica en la Plaza Central Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Bailarines folclóricos interactúan con turistas en el centro histórico de San Salvador, El Salvador, el 7 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
El evento reunió decenas de salvadoreños y turistas extranjeros en la capital salvadoreña. Foto Marvin RECINOS / AFP