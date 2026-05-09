Estudiante sobrevive tras ser apuñalado con arma blanca en las afueras de su colegio en Nicaragua

Una ilustración editorial plana muestra a tres adolescentes en una escena de agresión, donde uno sujeta a otro por detrás junto a un muro gris, mientras un tercero con gorra roja observa la tensa situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sol de la tarde en Managua caía con la pesadez habitual sobre el barrio Villa Libertad este viernes 8 de mayo, pero la calma de la salida escolar se rompió abruptamente. Lo que debía ser el retorno tranquilo de un estudiante a su hogar se transformó en una escena de terror en el callejón conocido como “Los Talones”.

En este recoveco de la capital, la violencia más cruda se manifestó cuando un joven fue interceptado por un sujeto, cuya intención no era otra que el daño físico irreparable.

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A través de un video que se ha viralizado en redes sociales se evidencia como la situación escaló en cuestión de segundos. Los agresores, plenamente identificados, actuaron con una frialdad que ha dejado estupefacta a la comunidad. Uno de ellos, quien portaba una gorra roja como distintivo visual, lideró la agresión inicial. Los golpes fueron el preámbulo de algo mucho más grave: en medio del altercado, el atacante extrajo un objeto cortopunzante y, sin titubeos, apuñaló al estudiante ante la mirada impotente de otros compañeros.

La solidaridad juvenil también se hizo presente, aunque pagó un precio alto. Varios estudiantes que presenciaban el ataque intentaron intervenir para rescatar a su compañero de las manos de los agresores, resultando también afectados por la violencia de los delincuentes. El pánico se apoderó de “Los Talones”; gritos de auxilio y el sonido de la huida de los atacantes marcaron el clímax de una tarde sangrienta. La víctima, desangrándose, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

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Un video muestra el momento exacto en que un estudiante es agredido brutalmente por otro joven, mientras sus compañeros observan y gritan intentando detener la pelea.

Tras horas de angustia para sus familiares, los informes médicos han traído un respiro: el joven se encuentra fuera de peligro, aunque las secuelas psicológicas de haber mirado a la muerte a los ojos tardarán mucho más en sanar.

La Policía Nacional ha confirmado que ya posee la identidad del agresor principal y mantiene operativos de búsqueda y captura para asegurar que este hecho no quede en la impunidad.

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Caso similar en el Instituto Víctor Manuel Soto en Chichigalpa

Este nuevo episodio de violencia no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de un patrón alarmante que ya tuvo un precedente nefasto el pasado 21 de abril en el occidente del país. Aquella fecha, la sociedad nicaragüense despertó con la noticia de una emboscada coordinada contra un adolescente en las afueras del Instituto Víctor Manuel Soto, en el municipio de Chichigalpa.

A diferencia del ataque en Villa Libertad, la agresión en Chichigalpa fue una operación de grupo: cinco sujetos, armados con piedras de gran tamaño y un machete, esperaron a su víctima en plena vía pública. El ataque, captado también en un video que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, mostró una saña pocas veces vista en conflictos escolares.

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Los agresores, sin mediar palabra, iniciaron una golpiza sistemática contra el estudiante. El momento que paralizó a quienes vieron las imágenes fue cuando uno de los atacantes asestó un machetazo directamente en la cabeza de la víctima, mientras los otros cuatro continuaban lanzando proyectiles contundentes sobre su cuerpo ya caído.

Un video capta el momento en que un grupo de jóvenes, ataca violentamente a otro que yace indefenso en el suelo.

Aquel joven quedó inconsciente sobre el pavimento, en un charco de sangre, mientras sus agresores huían del lugar. El impacto social de este video fue inmediato, generando un reclamo masivo hacia las autoridades por la vulnerabilidad de los jóvenes ante grupos violentos o pandillas que operan en los alrededores de los centros educativos. Según reportes de medios locales, esa ataque fue una emboscada planificada, lo que eleva el nivel de preocupación sobre la seguridad escolar en el país.

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La repetición de estos esquemas, la interceptación en la vía pública, el uso de armas blancas y la participación de múltiples agresores, sugiere una degradación del tejido social que rodea a las instituciones educativas.

Mientras la Policía Nacional continúa la búsqueda de los implicados en el ataque de este 8 de mayo, las familias nicaragüenses se preguntan cuánto tiempo pasará antes de que se anuncie una estrategia integral de seguridad en los colegios.

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