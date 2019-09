"Hay un ámbito de intimidad que hay que cuidarse, eso es conocerse también", agregó Massaccesi, quien continuó contando las consecuencias de su visita anterior al programa: "Al día siguiente yo llamé a mi familia. No pertenezco al club de la pelea, no me interesa. Mi hermana me dijo: 'Nosotros estamos con los brazos abiertos… Sabemos quién sos, sabemos la clase de persona que sos, el laburante que sos, el soñador que siempre fuiste, y nosotros admiramos eso. Lo único que podemos hacer es tener los brazos abiertos, si vos querés acá estamos, sino está bien igual'. Y yo respeto mucho ese silencio de protección, de cuidado, de amor, de respeto. Nunca lo voy a contar públicamente".