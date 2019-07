La ex protagonista de Las Estrellas explicó cómo vivieron el proceso con su novio: "Es un tema que veníamos hablando con Juan, fue todo muy charlado y madurado, pero cuando dijimos 'ahora' pensamos que iba a tardar más y no tardó nada. Estuvo bueno que sucediera rápido para no entrar en esa ansiedad de esperar a quedar, pero lo loco es que al haber sucedido tan rápido, cuando me enteré me quedé medio impactada y nuestra reacción no fue como de película, sino muy terrenal. Le dije a Juan 'me dio positivo, ¿qué hacemos? ¿hay que llamar a la médica? ¿vamos a un hospital? ¿qué me hago?'. Todo muy así, cero festejo y escarpines".