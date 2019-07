Con el embarazo anterior, Belu aumentó 30 kilos, de los cuales llebava adelgazados 22 al momento de concebir a su segundo hijo. "Realmente me costó mucho tener ese sobrepeso: te agitas, te sentís cansada, el puerperio se hace más difícil. Me quedaron 8 del anterior y ahora voy 4. Estoy tratando de hacer media horas de bicicleta fija, sentadillas y también me cuido de no comer con sal, tomar mucho líquido y no hacer descontroles", concluye Belu Lucius sobre cómo transita este nuevo embarazo.