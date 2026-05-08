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Zurdo Ramírez reaparece luego de ser noqueado por David Benavidez: “Esto no es el final”

El ex campeón sinaloense reaccionó a su derrota al salir en camilla por el nocaut que recibió, reveló qué sigue en su carrera

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Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)
Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

La reaparición de Gilberto Zurdo Ramírez tras su derrota por nocaut frente a David Benavidez ha generado expectativas renovadas en el boxeo mexicano. El ex campeón aceptó con serenidad el resultado adverso, destacó su determinación de regresar más fuerte y plantea la posibilidad concreta de buscar una revancha en el futuro.

Zurdo Ramírez volvió a la escena pública tras caer por nocaut el pasado sábado ante David Benavidez, quien lo superó en el sexto round. El boxeador mexicano reconoció ante sus seguidores en redes sociales el mérito de su rival, descartó controversias sobre acciones dentro del ring, y aseguró que planea seguir en activo, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.

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La reaparición de Zurdo Ramírez tras un revés tan relevante ha causado eco entre seguidores y dentro del ámbito del boxeo mexicano. Su mensaje de respeto y deseo de recuperación ha recibido respaldo, en particular de quienes valoran la actitud positiva ante los desafíos deportivos.

Esto dijo el Zurdo Ramírez tras ser noqueado

Zurdo Ramírez mandó un mensaje tras ser noqueado (IG/ @zurdoramirez)
Zurdo Ramírez mandó un mensaje tras ser noqueado (IG/ @zurdoramirez)

Sin buscar pretextos tras el resultado, Gilberto Ramírez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que valoró la preparación y desempeño de Benavidez. “Sin excusas. Le doy crédito a Benavidez por el peleador que fue esa noche. Su éxito no llegó de la noche a la mañana, y eso solo me motiva más”, escribió el mexicano tras el nocaut.

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En videos del combate, se aprecia que durante la ráfaga de golpes que llevó a la caída de Ramírez, Benavidez también conecta un codazo. A pesar de ello, el ex campeón optó por centrar su mensaje en el respeto por el esfuerzo del rival y la competitividad sobre el cuadrilátero:

Fue el mejor hombre esa noche y no tengo más que respeto por él y su equipo por la preparación que tuvieron. Codo o no codo, al final de la noche es una pelea”, declaró Ramírez al asumir la superioridad mostrada por su oponente.

El boxeador reconoció la dureza del golpe recibido: “La derrota duele, el dolor es real. Pero me voy a sentar con eso, aprender de ello, y volver más fuerte. Esto no es el final…”, expresó, mostrando disposición para transformar la experiencia en aprendizaje.

Fue en el sexto asalto que Benavidez mandó a la lona al Zurdo Ramírez, y con ello se consagró campeón de los pesos crucero (X/ @DAZNBoxing)

Qué sigue en la carrera de Zurdo Ramírez

Después de este resultado, Zurdo Ramírez anunció sus próximas acciones y deja abierta la posibilidad de enfrentar de nuevo a Benavidez. “Tomen nota… voy a volver. Y si algún día compartimos ese ring de nuevo, estaré mejor preparado y obtendré mi revancha”, adelantó el púgil.

Por ahora, Ramírez afirmó que dará prioridad a un periodo de descanso junto a su familia y retomará la preparación después del verano: “Por ahora, voy a tomarme un tiempo con mi familia y disfrutar el verano. A todos los que han mostrado amor y apoyo, gracias. La vuelta está llegando”. Su mensaje reafirma la intención de regresar al cuadrilátero mejor preparado, con la revancha entre sus objetivos inmediatos.

Entre los próximos pasos de Ramírez destacan:

  • Recuperarse física y mentalmente tras la exigencia del combate.
  • Revisar junto a su equipo los puntos a mejorar detectados ante Benavidez.
  • Enfocar su entrenamiento en duelos de alto perfil dentro de la división de 200 libras.
  • Ajustar estrategias para volver a la senda ganadora.

En caso de concretarse una revancha, Ramírez ha remarcado que buscará llegar en óptimas condiciones y mostrar su calidad ante el público mexicano e internacional.

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