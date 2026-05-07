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BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

El grupo de K-pop tiene este jueves su primer concierto de tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros

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En pocas líneas:

11:31 hsHoy

Secretaría de Cultura comparte video de BTS

La Secretaría de Cultura compartió a través de sus redes sociales un video de la visita de BTS a Palacio Nacional, donde además de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum también saludaron a más de 50 mil fans desde uno de los palcos.

BTS fue recibido por una marea de más de 50 mil fans en el Zócalo capitalino. El momento fue compartido por la Secretaría de Cultura. (X/@cultura_mx)
11:23 hsHoy

Ticketmaster liberará últimos boletos para conciertos de BTS en México hoy 7 de mayo

Este jueves la agrupación de K-pop tendrá su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

Se trata de la última oportunidad para ver a a la agrupación en concierto. (Gemini)
Se trata de la última oportunidad para ver a a la agrupación en concierto. (Gemini)

El ARMY mexicano aún tiene una última oportunidad para conseguir boletos para el primer concierto de BTS en la Ciudad de México.

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10:48 hsHoy

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Los conciertos de BTS en México incluirán más de diez fan projects organizados por ARMY para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros

BTS está a días de presentarse en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)
BTS está a días de presentarse en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conciertos de BTS en México programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros contarán con más de diez fan projects coordinados por fanbases que transformarán cada fecha en una experiencia colectiva única para el ARMY mexicano y la agrupación de K-pop.

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10:48 hsHoy

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

El grupo de K-pop tiene tres fechas programadas en la CDMX

BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS esta a días de regresar a México como parte de su gira mundial ARIRANG, una de las más esperadas por el ARMY. El grupo de K-pop originario de Corea del Sur se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, con boletos agotados para todas sus fechas.

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10:48 hsHoy

Merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros: ubicaciones, horarios y precios

Durante los conciertos de BTS en CDMX, el Estadio GNP Seguros contará con venta de merch oficial tanto en zonas exteriores como dentro del recinto

Fans de BTS podrán adquirir mercancía oficial dentro y fuera del Estadio GNP Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fans de BTS podrán adquirir mercancía oficial dentro y fuera del Estadio GNP Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de BTS a la Ciudad de México para el ARIRANG World Tour, miles de fans no solo esperan los tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, sino también la oportunidad de adquirir la mercancía oficial del grupo de K-pop.

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10:47 hsHoy

Las 20 canciones sorpresa que BTS ya no tocará en sus conciertos en México

BTS llega a la Ciudad de México con tres conciertos agotados en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo

BTS interpretará dos canciones sorpresa en cada concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
BTS interpretará dos canciones sorpresa en cada concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del arranque de los conciertos de BTS en la Ciudad de México, la expectativa por el setlist y, en especial, por las canciones sorpresa, alcanza su punto máximo.

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10:47 hsHoy

BTS en CDMX: horarios, objetos prohibidos y permitidos, accesos al Estadio GNP Seguros y todo sobre sus conciertos

Esta es la información que debes de tomar en cuenta antes de ir a alguno de los shows de la banda de k-pop

BTS dará tres shows en el GNP. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo
BTS dará tres shows en el GNP. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

La euforia por el regreso de BTS CDMX despierta expectativas sin precedentes entre el público mexicano, pues la banda surcoreana presentará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

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10:45 hsHoy

De regalar boletos en México a llenar tres veces el Estadio GNP Seguros: el crecimiento de la fama de BTS en 10 años

El grupo de K-pop visitará el Palacio Nacional este 6 de mayo

BTS en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
BTS en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los grupos de K-pop con mayor influencia a nivel global, pero sus primeros años en el mundo del entretenimiento no siempre estuvieron llenos de popularidad.

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10:43 hsHoy

Clima para los conciertos de BTS en México: ¿lloverá el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros?

BTS se presentará con tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ARIRANG

Fans de BTS (ARMY) se congregan en el Estadio GNP Seguros de CDMX, equipados para disfrutar del concierto bajo un clima impredecible de sol y lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fans de BTS (ARMY) se congregan en el Estadio GNP Seguros de CDMX, equipados para disfrutar del concierto bajo un clima impredecible de sol y lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México recibe desde este jueves7 de mayo hasta el domingo 10 de mayo a miles de fans de BTS, grupo de K-pop que dará tres conciertos históricos en el Estadio GNP Seguros.

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