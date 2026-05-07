BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

En pocas líneas:
- Ticketmaster liberará últimos boletos para conciertos de BTS en México hoy 7 de mayo
- Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros
- BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros
- Merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros: ubicaciones, horarios y precios
- Las 20 canciones sorpresa que BTS ya no tocará en sus conciertos en México
- BTS en CDMX: horarios, objetos prohibidos y permitidos, accesos al Estadio GNP Seguros y todo sobre sus conciertos
- De regalar boletos en México a llenar tres veces el Estadio GNP Seguros: el crecimiento de la fama de BTS en 10 años
- Clima para los conciertos de BTS en México: ¿lloverá el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros?
Secretaría de Cultura comparte video de BTS
La Secretaría de Cultura compartió a través de sus redes sociales un video de la visita de BTS a Palacio Nacional, donde además de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum también saludaron a más de 50 mil fans desde uno de los palcos.
El ARMY mexicano aún tiene una última oportunidad para conseguir boletos para el primer concierto de BTS en la Ciudad de México.
Los conciertos de BTS en México programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros contarán con más de diez fan projects coordinados por fanbases que transformarán cada fecha en una experiencia colectiva única para el ARMY mexicano y la agrupación de K-pop.
BTS esta a días de regresar a México como parte de su gira mundial ARIRANG, una de las más esperadas por el ARMY. El grupo de K-pop originario de Corea del Sur se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, con boletos agotados para todas sus fechas.
Con la llegada de BTS a la Ciudad de México para el ARIRANG World Tour, miles de fans no solo esperan los tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, sino también la oportunidad de adquirir la mercancía oficial del grupo de K-pop.
A pocas horas del arranque de los conciertos de BTS en la Ciudad de México, la expectativa por el setlist y, en especial, por las canciones sorpresa, alcanza su punto máximo.
La euforia por el regreso de BTS CDMX despierta expectativas sin precedentes entre el público mexicano, pues la banda surcoreana presentará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.
BTS se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los grupos de K-pop con mayor influencia a nivel global, pero sus primeros años en el mundo del entretenimiento no siempre estuvieron llenos de popularidad.
La Ciudad de México recibe desde este jueves7 de mayo hasta el domingo 10 de mayo a miles de fans de BTS, grupo de K-pop que dará tres conciertos históricos en el Estadio GNP Seguros.