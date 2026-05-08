Detuvieron a un adolescente que atacó a tiros la casa de su ex novia en La Plata

La imagen muestra la calle C. 528 en La Plata, lugar donde un joven fue detenido tras balear la vivienda de su expareja. (Google Maps)

Un adolescente de 17 años fue detenido tras un ataque armado contra la vivienda de su ex novia en la localidad de Tolosa, partido de La Plata.

Los hechos ocurrieron este último miércoles por la noche, cuando el joven disparó varias veces contra el domicilio de la víctima, una mujer de 24 años, sin que se registraran personas heridas.

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La secuencia comenzó en la calle 528, entre 121 bis y 122, donde se escucharon las detonaciones que impactaron en la fachada de una vivienda particular. Vecinos alertaron a la víctima, quien rápidamente se resguardó y dio aviso a la Policía Bonaerense. Por fortuna, ninguno de los disparos traspasó las paredes ni alcanzó a quienes se encontraban en el interior del inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho provocó una rápida movilización de fuerzas policiales y personal de investigación. El trabajo en la escena incluyó la recolección de vainas servidas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la víctima había presentado denuncias previas contra el agresor por amenazas, advirtiendo sobre una posible escalada en la violencia que finalmente se concretó en el ataque armado.

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Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los investigadores iniciaron una búsqueda intensiva para dar con el paradero del adolescente. El operativo incluyó la recolección de testimonios de vecinos y familiares, así como el análisis de registros fílmicos que permitieron identificar al presunto agresor.

En respuesta a la denuncia, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el Barrio San José de Ensenada, donde se sospechaba que el joven se ocultaba tras el ataque. La detención se produjo en una vivienda ubicada en 127, entre 39 y 40. El adolescente fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

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La Policía apresó al atacante (Noticias XFN)

La joven de 24 años había denunciado con anterioridad a su ex pareja por amenazas, lo que había motivado la intervención de organismos de protección y la apertura de una causa judicial. Fuentes policiales confirmaron que la víctima había manifestado temor por su integridad física, señalando episodios previos de hostigamiento y acoso por parte del adolescente.

El caso fue caratulado como abuso de arma de fuego y amenazas calificadas, y quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en delitos vinculados a violencia de género. Las autoridades judiciales evalúan ahora la situación procesal del menor y la aplicación de eventuales medidas de restricción o protección para la víctima.

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En el marco de la causa, los investigadores continúan con la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de elementos balísticos recogidos en la escena. Además, se espera la realización de pericias psicológicas y sociales para determinar el contexto y las motivaciones del agresor.

La causa permanece en etapa de instrucción y la situación procesal del adolescente será evaluada en las próximas horas por la Justicia. El hecho de que la víctima haya realizado denuncias previas por amenazas será un elemento central en la investigación, que buscará establecer si existieron omisiones o falencias en los mecanismos de protección.

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