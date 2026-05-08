Crimen y Justicia

Detuvieron a un adolescente que atacó a tiros la casa de su ex novia en La Plata

El agresor fue capturado en Ensenada tras una denuncia policial. La víctima, de 24 años, ya había reportado amenazas previas y no sufrió heridas

Guardar
Google icon
Vista de una calle residencial con árboles frondosos, aceras de césped y varios automóviles estacionados. En el asfalto se observa la inscripción "C. 528"
La imagen muestra la calle C. 528 en La Plata, lugar donde un joven fue detenido tras balear la vivienda de su expareja. (Google Maps)

Un adolescente de 17 años fue detenido tras un ataque armado contra la vivienda de su ex novia en la localidad de Tolosa, partido de La Plata.

Los hechos ocurrieron este último miércoles por la noche, cuando el joven disparó varias veces contra el domicilio de la víctima, una mujer de 24 años, sin que se registraran personas heridas.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó en la calle 528, entre 121 bis y 122, donde se escucharon las detonaciones que impactaron en la fachada de una vivienda particular. Vecinos alertaron a la víctima, quien rápidamente se resguardó y dio aviso a la Policía Bonaerense. Por fortuna, ninguno de los disparos traspasó las paredes ni alcanzó a quienes se encontraban en el interior del inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho provocó una rápida movilización de fuerzas policiales y personal de investigación. El trabajo en la escena incluyó la recolección de vainas servidas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la víctima había presentado denuncias previas contra el agresor por amenazas, advirtiendo sobre una posible escalada en la violencia que finalmente se concretó en el ataque armado.

PUBLICIDAD

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los investigadores iniciaron una búsqueda intensiva para dar con el paradero del adolescente. El operativo incluyó la recolección de testimonios de vecinos y familiares, así como el análisis de registros fílmicos que permitieron identificar al presunto agresor.

En respuesta a la denuncia, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el Barrio San José de Ensenada, donde se sospechaba que el joven se ocultaba tras el ataque. La detención se produjo en una vivienda ubicada en 127, entre 39 y 40. El adolescente fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

La Policía apresó al atacante (Noticias XFN)
La Policía apresó al atacante (Noticias XFN)

La joven de 24 años había denunciado con anterioridad a su ex pareja por amenazas, lo que había motivado la intervención de organismos de protección y la apertura de una causa judicial. Fuentes policiales confirmaron que la víctima había manifestado temor por su integridad física, señalando episodios previos de hostigamiento y acoso por parte del adolescente.

El caso fue caratulado como abuso de arma de fuego y amenazas calificadas, y quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en delitos vinculados a violencia de género. Las autoridades judiciales evalúan ahora la situación procesal del menor y la aplicación de eventuales medidas de restricción o protección para la víctima.

En el marco de la causa, los investigadores continúan con la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de elementos balísticos recogidos en la escena. Además, se espera la realización de pericias psicológicas y sociales para determinar el contexto y las motivaciones del agresor.

La causa permanece en etapa de instrucción y la situación procesal del adolescente será evaluada en las próximas horas por la Justicia. El hecho de que la víctima haya realizado denuncias previas por amenazas será un elemento central en la investigación, que buscará establecer si existieron omisiones o falencias en los mecanismos de protección.

Google icon

Temas Relacionados

ataquejovendisparoscasaexparejaLa Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a cuatro adolescentes de Mar del Plata por difundir un video íntimo de una menor

La víctima es la ex novia de uno de ellos. Los acusados deberán presentarse hoy ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Imputaron a cuatro adolescentes de Mar del Plata por difundir un video íntimo de una menor

Condenaron a un ex policía de Mendoza por torturar y golpear a dos detenidos en una comisaría

Los hechos ocurrieron a mediados de 2020. Según constataron los médicos judiciales, una de las víctimas sufrió incapacidad y una fractura mandibular

Condenaron a un ex policía de Mendoza por torturar y golpear a dos detenidos en una comisaría

Explotó un matafuego en un local, murió un empleado e investigan al dueño del lugar por homicidio

La acusación por es provisoria hasta tanto se determinen las causas exactas del hecho. La Fiscalía se apoya en presuntas irregularidades en las normas de seguridad y control

Explotó un matafuego en un local, murió un empleado e investigan al dueño del lugar por homicidio

Un adolescente atacó con una tabla de madera a su mamá en Córdoba y fue detenido

Ocurrió en la localidad de Villa Dolores. La madre alertó a las autoridades luego de ser agredida en su domicilio. El menor fue trasladado a una dependencia policial

Un adolescente atacó con una tabla de madera a su mamá en Córdoba y fue detenido

Chacarita: atacó a piedrazos una pizzería y lo condenaron en menos de 24 horas

La secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, lo que permitió a la Policía de la Ciudad detener al sospechoso a siete cuadras del lugar del hecho

Chacarita: atacó a piedrazos una pizzería y lo condenaron en menos de 24 horas

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

La lupa sobre las polémicas en Carabobo-River: de los penales al grave error en la expulsión a Beltrán

La recreación de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni que un famoso programa español hizo con IA

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

Gobierno de Honduras destaca avances en seguridad, infraestructura y transparencia en sus primeros 100 días de la gestión de Nasry Asfura

El Salvador fortalece su liderazgo en migración tras exponer logros clave en la ONU

República Dominicana: La vicepresidenta inaugura hospital renovado en el municipio de Castañuelas