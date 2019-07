El tema de las infidelidades no parecía un problema siempre que se respetara la regla "uno no cuenta, el otro no pregunta". En su momento, la Nannis confesó sin tapujos. "Yo fui y soy muy fiel. No tengo la menor idea si del otro lado lo fueron y lo son. Porque a estos tipos (los jugadores de fútbol) como el mío, los siguen todas las putas. No me quiero enterar de nada. Detrás de los futbolistas van las putas baratas". Y sin problemas de autoestima cerró: "Jamás va a encontrar una mina como yo: linda, con estilo, inteligente y que lo cuide… Hay mujeres que son de un solo hombre y hay hombres que son de mil mujeres. Eso me pasa a mí".