Al ser consultada si le hubiese gustado una despedida a pesar de todo lo que sucedió, Vigna indicó: "Entiendo todo, qué se yo… No me gustó lo que pasó, pero me quedé muy tranquila que todo el elenco sabe que nunca estuve en su camarín ni en su auto, y él también lo sabe. Es como algo más de la pareja. Lamentablemente en 2019 hay cosas que siguen pasando. Le agradezco a mi Nico (por Occhiato, por entonces su pareja), que él me ayudaba a promocionar mis cosas así como yo lo ayudo a promocionar Tenemos Wifi, su programa. Empezamos juntos hace cuatro años en Combate y de ahí no nos soltamos. Pero, además, nos hicimos muy compañeros con esto, ya que es difícil empezar en el medio. Si bien hay mucha gente linda, hay muchas cosas que a uno le van pasando y con Nico las fuimos viviendo juntos", concluyó.