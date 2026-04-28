El llamativo gesto de Nicole Neumann tras la fiesta de 15 de Allegra organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte

Allegra Cubero posa elegantemente con el deslumbrante vestido verde esmeralda y plateado diseñado para su esperada fiesta de 15 años

La polémica por la fiesta de 15 de Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, sumó un nuevo capítulo inesperado en redes sociales. Días después del evento organizado por el exfutbolista y su actual pareja, Mica Viciconte, la modelo sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes y mensajes que reflejaron su postura ante el revuelo generado en torno a la celebración. Mientras el foco mediático apuntaba a la tensión familiar y a su ausencia, la modelo optó por destacar su vínculo con Allegra y su participación en uno de los detalles más relevantes de la noche: la elección de los vestuarios.

Lejos de alimentar la controversia, Nicole publicó en sus historias de Instagram fotografías que muestran a su hija con el vestido principal de la fiesta, un diseño confeccionado por Laurencio Adot. Acompañó la publicación con palabras de gratitud: “Gracias Laurencio Adot por este vestidazo para mi reina”, al dejar en claro su orgullo y acompañamiento en el proceso de selección y diseño del atuendo más esperado.

PUBLICIDAD

Esta actitud, celebrada por sus seguidores, sirvió como respuesta indirecta a quienes especulaban sobre su rol en el evento y su relación con Allegra tras las diferencias públicas con Fabián y Mica.

Allegra Cubero se mira en el espejo luciendo el deslumbrante vestido verde esmeralda, diseñado por Laurencio Adot, que eligió para celebrar su fiesta de 15 años

Las imágenes publicadas por la modelo y conductora dan cuenta de los tres cambios de vestuario que eligió Allegra para su noche especial. El primer look, protagonista de las fotos principales, es un vestido largo color verde esmeralda, strapless, cubierto de pequeños cristales que generan destellos bajo la luz. El diseño, de corte ajustado y con una abertura lateral, se aprecia en distintas tomas: una de ellas muestra a Allegra frente al espejo de un camarín iluminado, mientras otra la capta sentada en una silla, en una pose relajada pero elegante. Ambas imágenes llevan la mención a Laurencio Adot, reforzando el agradecimiento de Nicole y la conexión directa entre madre, hija y diseñador.

PUBLICIDAD

Las otras dos opciones elegidas para la fiesta también obtuvieron un lugar en las historias de Nicole. Se trata de dos vestidos cortos, ambos en tonos blancos y con detalles de transparencias y apliques de brillos. Estas prendas son más cómodas y pensadas para el momento del baile. En las fotos, Allegra posa en la pista de baile, rodeada de luces tipo guirnalda, con zapatillas blancas, transmitiendo frescura y juventud.

Allegra Cubero posa luciendo dos estilosos vestidos blancos para su fiesta de 15 años, destacando su elegancia juvenil en un ambiente festivo y moderno

La segunda fiesta de 15 de Allegra, tras la que celebró en el verano junto a su madre, fue organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo que generó expectativas y reacciones cruzadas en el entorno familiar y en redes sociales. A pesar de las críticas y la atención mediática, Nicole decidió no entrar en confrontaciones públicas. Su estrategia consistió en poner el foco en el orgullo maternal y en el acompañamiento de su hija, especialmente en la preparación de los atuendos para la celebración.

PUBLICIDAD

La actitud de la modelo fue interpretada por muchos como una forma de reivindicar su rol en la vida de Allegra, más allá de los conflictos con Cubero y Viciconte. El detalle de agradecer públicamente a los diseñadores y mostrar el detrás de escena de la elección de los vestidos reforzó la imagen de cercanía entre madre e hija, al tiempo que evitó un enfrentamiento directo con el resto de la familia.

Otro de los momentos que marcó la cobertura mediática de la fiesta fue la declaración del propio Laurencio Adot, quien reconoció ante la prensa que no había sido invitado al evento, a pesar de haber trabajado en el look más significativo de la noche. Su testimonio generó sorpresa y fue interpretado como un síntoma del clima particular que rodeó la organización.

PUBLICIDAD

Allegra Cubero vivió la fiesta de 15 que le organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte

Adot expresó días antes: “No estoy invitado, pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien”. Si bien admitió cierto malestar en el entorno, prefirió no profundizar en la polémica y bajó el tono de sus declaraciones. Además, respaldó públicamente a Nicole al destacar su rol como madre: “Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza”.