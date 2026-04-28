Avance del 90 % en la planta potabilizadora de Ilopango: un paso clave en la modernización del sistema de agua en El Salvador

Vista general de la planta potabilizadora de Ilopango, que registra un avance del 90 % en su construcción./(ANDA)

La planta potabilizadora de Ilopango alcanza un avance del 90 % en su construcción, lo que representa un hito en los esfuerzos de modernización del acceso al agua potable en El Salvador, según confirmó Dagoberto Arévalo, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), durante una entrevista en el programa Diálogo 21 de Grupo Megavisión.

El funcionario detalló que la obra, ubicada a orillas del lago de Ilopango, se encuentra en la fase final y se prevé iniciar las primeras pruebas de suministro en julio de este año. La nueva infraestructura consiste en una planta totalmente nueva que incorporará agua proveniente de ocho pozos perforados en las inmediaciones del lago.

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“La planta potabilizadora de Ilopango ya está al 90 % de avance. Esperamos en julio estar haciendo ya las primeras pruebas del agua, impulsándola para los diferentes distritos que va a beneficiar”, afirmó Arévalo.

La Anda ha realizado diferentes conexiones de tuberías hacia la planta de Ilopango para el abastecimiento de agua potable a diferentes distritos que serán beneficiados el recurso hídrico./(ANDA)

El proyecto busca fortalecer el abastecimiento en zonas tradicionalmente deficientes, como San Martín, San Bartolo, San Francisco Chinameca, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuango, mediante la integración de nuevas líneas de distribución que se suman a la red existente.

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Arévalo precisó que la cobertura de ANDA se extiende actualmente a 168 de los 262 distritos del país, lo que representa el 63 % del territorio nacional en materia de agua potable. “Ya tenemos 950,000 acometidas de agua potable, lo que significa que estamos prácticamente a nivel nacional, aunque no cubrimos todo el territorio”, puntualizó el funcionario. El reto, subrayó, no solo consiste en ampliar la cobertura, sino en mejorar la calidad y las horas de suministro para la población.

El funcionario destacó el desarrollo de dos plantas desalinizadoras en la zona costera, como parte de una estrategia para diversificar las fuentes de abastecimiento. “En El Majahual y San Diego el agua es salobre. Para poderla hacer potable hay que quitarle esas sales y para eso existe una tecnología que se llama ósmosis inversa”, explicó el titular de la institución. La planta de El Majahual ya se encuentra en funcionamiento y dispone de un dispensario para que la población pueda recoger agua tratada, así como una conexión directa con la escuela local. En San Diego, la planta está próxima a iniciar pruebas operativas a finales de mayo.

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Durante la entrevista, el presidente de ANDA destacó la modernización de la red hídrica a nivel nacional./ (ANDA)

La variedad de proyectos incluye también la rehabilitación del sistema en la zona norte, la reubicación de tuberías en La Libertad Costa y obras en pequeños distritos que históricamente han enfrentado serios problemas de acceso, como Santa Rosa de Lima, donde el agua subterránea se extrae inicialmente a temperaturas de hasta 65 °C, por lo que requiere enfriamiento antes de su distribución. El presidente de ANDA remarcó que “no toda el agua que se extrae puede consumirse directamente, debe pasar por procesos de potabilización y tratamiento para asegurar su calidad”.

El titular de la autónoma abordó también el desafío de las pérdidas de agua, que se clasifican en físicas y comerciales. Las primeras se deben a fugas, rebalses y deterioro en la red de distribución, mientras que las segundas corresponden a consumos no registrados, conexiones ilegales o medidores defectuosos. Frente a este escenario, la institución avanza en la sustitución de tuberías obsoletas, reemplazando materiales antiguos como asbestocemento y hierro fundido por polietileno de alta densidad, una tecnología más flexible y resistente a la presión y a la actividad sísmica.

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La modernización de la red de agua potable avanza respaldada por cuatro programas de financiamiento provenientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estos fondos, gestionados con garantía soberana por el Estado salvadoreño, han permitido ejecutar obras de gran escala y responder a la creciente demanda de los usuarios.

La modernización de la red de agua en el país se realiza con el respaldo de fondos provenientes de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). /(ANDA)

El funcionario concluyó que los desafíos persisten, especialmente en la reducción de fugas y conexiones ilegales, pero subrayó los avances logrados y la importancia de continuar con la modernización del sistema. El objetivo, afirmó, es que cada vez más hogares y comercios dispongan de un suministro confiable, eficiente y de calidad.

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