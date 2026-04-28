Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

El axolote es un anfibio endémico de México cuya población silvestre se restringe al lago Xochimilco, en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde leyendas antiguas hasta experimentos de laboratorio, su historia revela secretos de la naturaleza y desafíos actuales para la conservación Su figura ha cautivado tanto a civilizaciones antiguas como a científicos modernos.

Considerado un pez caminante por su aspecto y comportamiento, en realidad es un anfibio con un ecosistema único y una historia marcada por el mito y la ciencia. Su existencia, limitada hoy casi por completo al sur de la Ciudad de México, lo convierte en un símbolo de biodiversidad y también de fragilidad ambiental.

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Origen y hábitat natural del axolote

La leyenda sitúa el origen en la mitología azteca: el dios Xólotl habría adoptado esta forma para escapar de sus enemigos. Actualmente, este animal se encuentra en estado silvestre solo en el lago Xochimilco, un sistema de agua dulce en el sur de la Ciudad de México.

La leyenda azteca atribuye el origen del axolote al dios Xólotl, quien adoptó esta forma para escapar de sus enemigos

Aunque se le conoce como pez caminante mexicano, el axolote es una salamandra de gran tamaño y estrictamente acuática. Su hábitat, antaño extenso, ha quedado reducido a este espacio, lo que amenaza seriamente su supervivencia natural, según detalla el sitio de divulgación científica HowStuffWorks.

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Apariencia y características físicas

Reconocido por su aspecto singular, presenta una cabeza redondeada y una expresión que parece una sonrisa permanente. En la naturaleza, suelen ser de color marrón oscuro o negros con motas, aunque existen variantes leucísticas y albinas, frecuentes en ejemplares domésticos. Una de sus características principales es la neotenia: conserva rasgos juveniles como las branquias externas plumosas durante toda su vida adulta.

Además, posee patas pequeñas y delicadas, y una cola larga con una aleta translúcida, adaptaciones que le permiten desplazarse por el agua sin depender de la locomoción terrestre.

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El axolote destaca por su neotenia, manteniendo branquias plumosas y aspecto juvenil durante toda su vida adulta acuática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclo de vida y reproducción

El axolote puede vivir hasta 15 años en cautiverio, mientras que en la naturaleza su esperanza de vida se reduce a cinco o seis años. Al alcanzar la madurez sexual en torno al año de vida, estos animales, generalmente solitarios, se reúnen para reproducirse en febrero impulsados por feromonas.

El cortejo incluye un baile realizado por el macho y la posterior deposición de un paquete de esperma en el fondo del lago, que la hembra recoge para fertilizar sus huevos.

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Una sola hembra puede depositar cientos de huevos entre plantas y rocas, abandonando posteriormente a las crías a su suerte. Tras la eclosión, los jóvenes pueden recurrir al canibalismo, alimentándose de las extremidades de sus hermanos, las cuales regeneran sin dificultad.

Comportamiento alimenticio y rol como depredador

En su entorno natural, desempeñaba el papel de depredador principal en los lagos y canales del centro de México. A diferencia de otras salamandras, permanece toda su vida en el agua y respira mediante branquias plumosas.

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Estos animales pueden depositar cientos de huevos por puesta, con una fase juvenil caracterizada por el canibalismo entre hermanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su dieta es carnívora: se alimenta de gusanos, moluscos, insectos, larvas y peces pequeños. Esta posición en la cadena alimenticia se ha visto amenazada por la introducción de especies invasoras y la degradación de su hábitat.

Habilidades regenerativas y relevancia científica

El axolote puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo, desde extremidades hasta órganos internos como el corazón, ojos, médula espinal e incluso partes del cerebro. Este fenómeno ha despertado el interés de la comunidad científica desde el siglo XIX, convirtiéndolo en un modelo experimental clave para estudiar la regeneración en vertebrados.

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El profesor David Gardiner, de la Universidad de California en Irvine, institución líder en biología regenerativa, sostiene: De los animales más cercanos a nosotros, las salamandras son los únicos que pueden regenerarse de esta manera y sanar sin cicatrices.

Laboratorios de todo el mundo han experimentado para comprender cómo reactivar estos procesos en humanos, ya que los axolotes pueden revertir sus células a un estado embrionario y reconstruir estructuras completas, una capacidad que los mamíferos solo poseen durante el desarrollo temprano.

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La urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras amenazan críticamente a la población silvestre del axolote Foto: (Instituto de Bioetecnología UNAM)

Amenazas para la población silvestre de axolotes

A pesar de sus capacidades biológicas, enfrenta múltiples amenazas. La urbanización de la Ciudad de México ha provocado la contaminación de los lagos y la introducción de especies invasoras como la tilapia y la perca, que compiten por recursos y lo depredan.

Además, el deterioro de los sistemas de aguas residuales y la pérdida de hábitat han contribuido a la drástica reducción de la población silvestre, llevando a la especie a un estado crítico de amenaza, como destaca el sitio de divulgación científica HowStuffWorks.

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Esfuerzos de conservación y recuperación del hábitat

Diversas iniciativas buscan revertir la crisis del axolote. El gobierno mexicano y organizaciones especializadas trabajan en la restauración de los lagos y en la eliminación de especies invasoras. Una estrategia es la reconstrucción de chinampas, islas flotantes hechas de vegetación, barro y madera utilizadas desde la época azteca para la agricultura.

Proyectos de restauración de chinampas y ecoturismo en Xochimilco buscan recuperar el hábitat del axolote y sensibilizar sobre su importancia ecológica Foto: Cuartoscuro

Estas chinampas no solo recrean el hábitat original, sino que también filtran contaminantes del agua. El ecoturismo asociado a estas chinampas ha ayudado a financiar proyectos de conservación y sensibilización acerca de su importancia.

Poblaciones en cautiverio y su relevancia global

Mientras que la población silvestre declina, los axolotes en cautiverio prosperan en laboratorios y acuarios de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los anfibios más difundidos globalmente.

Su facilidad de mantenimiento y su valor científico han impulsado la cría masiva, resultando en millones de ejemplares fuera de México. Además, son animales domésticos populares en países como Japón, donde incluso pueden encontrarse como alimento en restaurantes.