República Dominicana

La cooperación internacional permitió desarticular red de explotación infantil en Centroamérica y Caribe

Las autoridades de diversos países ejecutaron una operación coordinada que permitió desmantelar una organización dedicada a la producción de material ilícito y facilitó el rescate de víctimas, destacando el intercambio de información y el trabajo conjunto

Guardar
La investigación internacional se enfocó en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de identificar y proteger a las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación internacional se enfocó en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de identificar y proteger a las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente desmantelamiento de una red de explotación infantil con conexiones en Centroamérica y el Caribe evidenció la creciente coordinación internacional contra estos delitos, detalla una nota de la agencia EFE.

La operación, liderada desde Brasil, abarcó 15 países e involucró a naciones como República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, donde se realizaron allanamientos y decomisos de pruebas en simultáneo.

PUBLICIDAD

Según la información de EFE, las autoridades de la región participaron activamente en el cumplimiento de órdenes judiciales, con Panamá y República Dominicana figurando entre los países con mayor cantidad de registros.

El operativo también incluyó acciones en Argentina, México, Perú y varios países europeos, reflejando la magnitud transnacional de la red desarticulada.

PUBLICIDAD

La investigación internacional se enfocó en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de identificar y proteger a las víctimas.

Las autoridades de la región participaron activamente en el cumplimiento de órdenes judiciales, con Panamá y República Dominicana figurando entre los países con mayor cantidad de registros. (AP Foto/Fernando Vergara)
Las autoridades de la región participaron activamente en el cumplimiento de órdenes judiciales, con Panamá y República Dominicana figurando entre los países con mayor cantidad de registros. (AP Foto/Fernando Vergara)

Las fuerzas de seguridad recalcaron la importancia de la cooperación judicial y el trabajo conjunto, esenciales para frenar el avance de redes criminales que utilizan canales digitales y contactos locales para operar en varios territorios.

Antecedentes: la operación Eclipse en Centroamérica y el Caribe

Un caso antecedente de gran relevancia fue la Operación Eclipse, coordinada por Interpol durante once meses y finalizada en enero de este año. En este operativo participaron nueve países de América Central y el Caribe, incluidos Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Esta operación permitió el rescate de 65 menores y la detención de 60 personas, según datos oficiales. El rango de edad de la mayoría de las víctimas era de cinco a trece años, y cerca del 80 % eran niñas.

Las investigaciones demostraron la diversidad en los perfiles de los agresores: familiares, amigos, vecinos, educadores, agresores en línea y turistas extranjeros estuvieron implicados en los hechos.

Las autoridades de Panamá lograron resolver un caso que llevaba más de una década sin identificar en la base de datos internacional de Interpol.

Screenshot
Un caso similar fue la operación Eclipse en enero de este año que permitió el rescate de 65 menores y la detención de 60 personas, según datos oficiales. El rango de edad de la mayoría de las víctimas era de cinco a trece años, y cerca del 80 % eran niñas. https://www.savethechildren.es/

En República Dominicana, se detuvo a dos sospechosos, incluida la madre de dos menores víctimas. En Costa Rica, un individuo utilizó una identidad falsa en internet para captar a una menor y la amenazó para mantener el control sobre ella y su familia.

El trabajo conjunto entre países fue fundamental para la identificación y captura de sospechosos, así como para la extradición de individuos requeridos por delitos sexuales cometidos en diferentes jurisdicciones.

Este modelo de cooperación internacional permitió avanzar en la protección de las víctimas y en la judicialización de los responsables.

Dinámica de las redes y respuesta regional

Las investigaciones recientes han puesto en evidencia la complejidad de las estructuras delictivas y la variedad de métodos empleados por los agresores.

El uso de plataformas digitales, la suplantación de identidad y la amenaza directa a las familias son algunas de las estrategias detectadas por las autoridades, según informes policiales y de organismos internacionales.

Tanto el operativo desde Brasil como la operación Eclipse de Interpol reflejan cómo la colaboración entre países ha sido clave para identificar redes, rescatar víctimas y avanzar en los procesos judiciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tanto el operativo desde Brasil como la operación Eclipse de Interpol reflejan cómo la colaboración entre países ha sido clave para identificar redes, rescatar víctimas y avanzar en los procesos judiciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la explotación sexual infantil en Centroamérica y el Caribe exige una respuesta coordinada y especializada. Las fuerzas de seguridad y las agencias internacionales han reiterado la necesidad de fortalecer la cooperación, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas para enfrentar este desafío.

Tanto el operativo desde Brasil como la operación Eclipse de Interpol reflejan cómo la colaboración entre países ha sido clave para identificar redes, rescatar víctimas y avanzar en los procesos judiciales. La tendencia apunta a reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y persecución penal en toda la región, con el objetivo de proteger a la niñez y cerrar el paso a la impunidad en estos delitos.

Temas Relacionados

Explotación InfantilCentroamérica y el CaribeCooperación InternacionalProtección de MenoresRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Testimonios de parientes y comités retratan la angustia ante la falta de respuestas claras. La sombra del crimen organizado y una alarmante brecha en los registros alimentan la incertidumbre

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Entre el uso de tecnología de punta y el temor a una canícula prolongada, El Salvador se juega en las próximas semanas su capacidad de producir el 80% del maíz y frijol que consume el país

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

Mientras miles de niños y jóvenes en Honduras enfrentan retos marcados por la violencia, la migración y falta de oportunidades, el país busca posicionar estos temas en la agenda internacional

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países

La iniciativa ofrece a oficiales de Belice, Costa Rica, México, Panamá y Perú acceso a la experiencia salvadoreña en identificación y desarticulación de pandillas, promoviendo el intercambio técnico y la cooperación internacional entre países latinoamericanos.

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países

Inundaciones en República Dominicana han cobrado la vida de nueve personas en las últimas semanas

La emergencia mantiene activos los operativos de asistencia y prevención, mientras miles de personas abandonan sus hogares debido al impacto de inundaciones persistentes en diferentes regiones del país, desde hace 20 días

Inundaciones en República Dominicana han cobrado la vida de nueve personas en las últimas semanas

TECNO

Así puedes liberar espacio en tu iPhone sin perder fotos ni datos importantes

Así puedes liberar espacio en tu iPhone sin perder fotos ni datos importantes

Los fraudes más comunes en cajeros automáticos: aprende a retirar dinero de forma segura

El efecto Tim Cook en Apple: esto vale hoy una inversión de 10.000 dólares hecha el día que asumió el mando

Su objetivo era corregir un problema en su Mac y terminó creando Adobe Photoshop sin querer

Así podrás cifrar tus copias de seguridad de WhatsApp y escoger entre Google Drive o la nube de la app

ENTRETENIMIENTO

Mara Wilson reveló el doloroso motivo que la llevó a alejarse de Hollywood: “Me sentí avergonzada, traté de esconderme”

Mara Wilson reveló el doloroso motivo que la llevó a alejarse de Hollywood: “Me sentí avergonzada, traté de esconderme”

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Nathan Chasing Horse, actor de ‘Danza con lobos’, fue condenado a cadena perpetua por agresiones sexuales contra mujeres y niñas

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

MUNDO

Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

Por qué el axolote fascina a científicos y defensores del ambiente

Trump aseguró que Irán le pidió la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que está en “estado de colapso”

La costumbre japonesa de limpiar los estadios tras los partidos: un gesto de respeto y comunidad

Las aguas profundas cálidas avanzan hacia la Antártida y ponen en riesgo las plataformas de hielo

El Reino Unido lidera el ranking europeo de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral