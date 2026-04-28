La cooperación internacional permitió desarticular red de explotación infantil en Centroamérica y Caribe

La investigación internacional se enfocó en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de identificar y proteger a las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente desmantelamiento de una red de explotación infantil con conexiones en Centroamérica y el Caribe evidenció la creciente coordinación internacional contra estos delitos, detalla una nota de la agencia EFE.

La operación, liderada desde Brasil, abarcó 15 países e involucró a naciones como República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, donde se realizaron allanamientos y decomisos de pruebas en simultáneo.

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Según la información de EFE, las autoridades de la región participaron activamente en el cumplimiento de órdenes judiciales, con Panamá y República Dominicana figurando entre los países con mayor cantidad de registros.

El operativo también incluyó acciones en Argentina, México, Perú y varios países europeos, reflejando la magnitud transnacional de la red desarticulada.

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La investigación internacional se enfocó en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de identificar y proteger a las víctimas.

Las autoridades de la región participaron activamente en el cumplimiento de órdenes judiciales, con Panamá y República Dominicana figurando entre los países con mayor cantidad de registros. (AP Foto/Fernando Vergara)

Las fuerzas de seguridad recalcaron la importancia de la cooperación judicial y el trabajo conjunto, esenciales para frenar el avance de redes criminales que utilizan canales digitales y contactos locales para operar en varios territorios.

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Antecedentes: la operación Eclipse en Centroamérica y el Caribe

Un caso antecedente de gran relevancia fue la Operación Eclipse, coordinada por Interpol durante once meses y finalizada en enero de este año. En este operativo participaron nueve países de América Central y el Caribe, incluidos Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Esta operación permitió el rescate de 65 menores y la detención de 60 personas, según datos oficiales. El rango de edad de la mayoría de las víctimas era de cinco a trece años, y cerca del 80 % eran niñas.

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Las investigaciones demostraron la diversidad en los perfiles de los agresores: familiares, amigos, vecinos, educadores, agresores en línea y turistas extranjeros estuvieron implicados en los hechos.

Las autoridades de Panamá lograron resolver un caso que llevaba más de una década sin identificar en la base de datos internacional de Interpol.

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Un caso similar fue la operación Eclipse en enero de este año que permitió el rescate de 65 menores y la detención de 60 personas, según datos oficiales. El rango de edad de la mayoría de las víctimas era de cinco a trece años, y cerca del 80 % eran niñas. https://www.savethechildren.es/

En República Dominicana, se detuvo a dos sospechosos, incluida la madre de dos menores víctimas. En Costa Rica, un individuo utilizó una identidad falsa en internet para captar a una menor y la amenazó para mantener el control sobre ella y su familia.

El trabajo conjunto entre países fue fundamental para la identificación y captura de sospechosos, así como para la extradición de individuos requeridos por delitos sexuales cometidos en diferentes jurisdicciones.

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Este modelo de cooperación internacional permitió avanzar en la protección de las víctimas y en la judicialización de los responsables.

Dinámica de las redes y respuesta regional

Las investigaciones recientes han puesto en evidencia la complejidad de las estructuras delictivas y la variedad de métodos empleados por los agresores.

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El uso de plataformas digitales, la suplantación de identidad y la amenaza directa a las familias son algunas de las estrategias detectadas por las autoridades, según informes policiales y de organismos internacionales.

Tanto el operativo desde Brasil como la operación Eclipse de Interpol reflejan cómo la colaboración entre países ha sido clave para identificar redes, rescatar víctimas y avanzar en los procesos judiciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la explotación sexual infantil en Centroamérica y el Caribe exige una respuesta coordinada y especializada. Las fuerzas de seguridad y las agencias internacionales han reiterado la necesidad de fortalecer la cooperación, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas para enfrentar este desafío.

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Tanto el operativo desde Brasil como la operación Eclipse de Interpol reflejan cómo la colaboración entre países ha sido clave para identificar redes, rescatar víctimas y avanzar en los procesos judiciales. La tendencia apunta a reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y persecución penal en toda la región, con el objetivo de proteger a la niñez y cerrar el paso a la impunidad en estos delitos.