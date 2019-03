Los tres se ríen, hacen chistes, cuentan cómo la pasaron el fin de semana, se abrazan. Parecen hermanos y Nico interpretaría al mayor, porque es el anfitrión y quién se encarga de que todo esté en orden. "Me dan vergüenza las fotos porque no sé qué cara poner. En cambio cuando es video me desenvuelvo mejor porque me defiendo con la palabra", reconoce el actor.