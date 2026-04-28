Dante Ortega se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli: “Va a ser siempre familia”

En un mano a mano con Moria Casán, Dante Ortega habló sobre cómo se lleva con Marcelo Tinelli y, además, respecto a su camino para aceptar su orientación sexual (La Mañana con Moria – El Trece)

Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, pertenece a una de las familias más emblemáticas y talentosas del espectáculo argentino. Sin embargo, el joven cantante y coach vocal supo armar su propio camino artístico y, en cada entrevista, demuestra que su presente está marcado por la honestidad y la búsqueda personal. En su reciente paso por La Mañana con Moria (El Trece), el artista habló de todo: desde su vínculo con Marcelo Tinelli, el padre de su hermano menor Lorenzo, hasta el proceso de asumir su sexualidad y vivirla con libertad.

El mano a mano con Moria Casán arrancó con la demostración del carisma que caracteriza a Dante y el interés genuino de la conductora. Moria le preguntó sobre su relación actual con Tinelli, y Dante no dudó en responder: "Tengo la mejor. De hecho, fue el primero que me dio laburo. Siempre le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio...“. Además, recordó sus comienzos en el Cantando, cuando ayudaba a los equipos a afinar y preparar canciones, y mencionó que trabajó con Lizardo Ponce, Lola Latorre, entre otros. “Yo no quería cantar, aunque Marcelo me ofreció sumarme como cantante a un equipo. Preferí hacerlo de a poco y aprender desde atrás, porque sentía que todavía no era mi momento”, explicó.

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A la par de hablar de su carrera, Dante dejó en claro que, pese al final de su vínculo con su madre, el conductor tiene un lugar especial en su vida. "Va a ser siempre familia por Lorenzo“, aseguró, emocionado, frente a La One en el estudio del programa.

Dante Ortega revela su camino en la música, el apoyo de Marcelo Tinelli y la íntima travesía de aceptación de su sexualidad, con el respaldo familiar y la influencia de una película clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el momento más profundo de la entrevista llegó cuando Moria le preguntó por su sexualidad y el proceso de aceptación. Dante confesó que durante mucho tiempo vivió negando su identidad. Recordó que en su adolescencia rezaba y se esforzaba para dejar de ser gay, y que pensaba que todo sería más fácil si le gustaran las mujeres. “No es una elección ser gay. Uno nace de una determinada manera. Ya de chico tenía algunas preferencias: me encantaba lookearme, disfrazarme. Eso se trae”, reflexionó. “Y, bueno, en la adolescencia me empecé a negar a eso. Me empezaba a pelear, que quería ser heterosexual, quería que me gustaran las mujeres a toda costa, que en un momento me gustaron, pero después me empecé a soltar”.

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Contó que viendo Call Me by Your Name, la historia de amor entre dos jóvenes que marcó un antes y un después en la representación LGBT+ en el cine, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir negándose. “Si los veo a estos y me calientan, ya está, soy parte de la comunidad”. Dante aclaró que no le gusta poner rótulos y que prefiere pensar que la vida es un camino de experiencias y descubrimientos.

La charla también incluyó el valor de la familia en este proceso. Dante reveló que fue su hermana quien primero habló abiertamente sobre su orientación sexual con su mamá, y que ese gesto le permitió a él animarse a dar el paso. “Me ayudó mucho que ella pudiera romper el hielo”, reconoció. La familia, contó, vivió la experiencia con naturalidad y amor, y hoy tanto él como sus hermanas disfrutan de vivir su verdad sin presiones.

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Dante se sinceró sobre su proceso para aceptar su sexualidad y contarlo a su familia (Instagram)

Dante también rememoró los desafíos y las dudas de los primeros pasos en el medio, eligiendo el bajo perfil y aprendiendo desde atrás antes de buscar el reconocimiento como cantante. “Me lo quiero ganar de a poco, no me sentía preparado”, dijo, mostrando madurez y compromiso con su vocación.

La entrevista dejó en claro que Dante Ortega no solo lleva en la sangre el talento de su familia, sino también la sensibilidad y la autenticidad que buscan las nuevas generaciones. Entre confesiones, recuerdos y sueños por cumplir, Dante se perfila como una de las voces jóvenes más genuinas de la escena nacional, dispuesto a abrirse camino con su música y su verdad, y con la certeza de que cada paso cuenta en la construcción de una identidad propia.

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