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Dante Ortega se sinceró sobre su vínculo con Marcelo Tinelli: “Va a ser siempre familia”

En un mano a mano con Moria Casán, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega habló sobre cómo sigue la relación con el conductor a cuatro años de la separación con su madre

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En un mano a mano con Moria Casán, Dante Ortega habló sobre cómo se lleva con Marcelo Tinelli y, además, respecto a su camino para aceptar su orientación sexual (La Mañana con Moria – El Trece)

Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, pertenece a una de las familias más emblemáticas y talentosas del espectáculo argentino. Sin embargo, el joven cantante y coach vocal supo armar su propio camino artístico y, en cada entrevista, demuestra que su presente está marcado por la honestidad y la búsqueda personal. En su reciente paso por La Mañana con Moria (El Trece), el artista habló de todo: desde su vínculo con Marcelo Tinelli, el padre de su hermano menor Lorenzo, hasta el proceso de asumir su sexualidad y vivirla con libertad.

El mano a mano con Moria Casán arrancó con la demostración del carisma que caracteriza a Dante y el interés genuino de la conductora. Moria le preguntó sobre su relación actual con Tinelli, y Dante no dudó en responder: "Tengo la mejor. De hecho, fue el primero que me dio laburo. Siempre le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio...“. Además, recordó sus comienzos en el Cantando, cuando ayudaba a los equipos a afinar y preparar canciones, y mencionó que trabajó con Lizardo Ponce, Lola Latorre, entre otros. “Yo no quería cantar, aunque Marcelo me ofreció sumarme como cantante a un equipo. Preferí hacerlo de a poco y aprender desde atrás, porque sentía que todavía no era mi momento”, explicó.

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A la par de hablar de su carrera, Dante dejó en claro que, pese al final de su vínculo con su madre, el conductor tiene un lugar especial en su vida. "Va a ser siempre familia por Lorenzo“, aseguró, emocionado, frente a La One en el estudio del programa.

Infografía de Dante Ortega: Ilustración de un joven cantando en un escenario con notas musicales, flanqueado por personas aplaudiendo. Contiene iconos de su carrera y proceso personal.
Dante Ortega revela su camino en la música, el apoyo de Marcelo Tinelli y la íntima travesía de aceptación de su sexualidad, con el respaldo familiar y la influencia de una película clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el momento más profundo de la entrevista llegó cuando Moria le preguntó por su sexualidad y el proceso de aceptación. Dante confesó que durante mucho tiempo vivió negando su identidad. Recordó que en su adolescencia rezaba y se esforzaba para dejar de ser gay, y que pensaba que todo sería más fácil si le gustaran las mujeres. “No es una elección ser gay. Uno nace de una determinada manera. Ya de chico tenía algunas preferencias: me encantaba lookearme, disfrazarme. Eso se trae”, reflexionó. “Y, bueno, en la adolescencia me empecé a negar a eso. Me empezaba a pelear, que quería ser heterosexual, quería que me gustaran las mujeres a toda costa, que en un momento me gustaron, pero después me empecé a soltar”.

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Contó que viendo Call Me by Your Name, la historia de amor entre dos jóvenes que marcó un antes y un después en la representación LGBT+ en el cine, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir negándose. “Si los veo a estos y me calientan, ya está, soy parte de la comunidad”. Dante aclaró que no le gusta poner rótulos y que prefiere pensar que la vida es un camino de experiencias y descubrimientos.

La charla también incluyó el valor de la familia en este proceso. Dante reveló que fue su hermana quien primero habló abiertamente sobre su orientación sexual con su mamá, y que ese gesto le permitió a él animarse a dar el paso. “Me ayudó mucho que ella pudiera romper el hielo”, reconoció. La familia, contó, vivió la experiencia con naturalidad y amor, y hoy tanto él como sus hermanas disfrutan de vivir su verdad sin presiones.

Dante Ortega recordó cómo fue la reacción de su familia por su orientación sexual
Dante se sinceró sobre su proceso para aceptar su sexualidad y contarlo a su familia (Instagram)

Dante también rememoró los desafíos y las dudas de los primeros pasos en el medio, eligiendo el bajo perfil y aprendiendo desde atrás antes de buscar el reconocimiento como cantante. “Me lo quiero ganar de a poco, no me sentía preparado”, dijo, mostrando madurez y compromiso con su vocación.

La entrevista dejó en claro que Dante Ortega no solo lleva en la sangre el talento de su familia, sino también la sensibilidad y la autenticidad que buscan las nuevas generaciones. Entre confesiones, recuerdos y sueños por cumplir, Dante se perfila como una de las voces jóvenes más genuinas de la escena nacional, dispuesto a abrirse camino con su música y su verdad, y con la certeza de que cada paso cuenta en la construcción de una identidad propia.

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